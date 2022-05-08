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NEWSru.co.il :: Ближний Восток8 мая 2022 г., 15:54

Асад посетил Тегеран с внезапным визитом

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Асад посетил Тегеран с внезапным визитом

Как сообщает иранское агентство "Нур", президент Сирии Башар Асад прибыл с визитом в Тегеран. Он провел переговоры с верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи и президентом Эбрагимом Раиси. О чем шла речь на переговорах, не сообщается.

Поездка не анонсировалась. Агентство отмечает, что это второй визит сирийского лидера в Тегеран с 2011 года, когда в Сирии началась "война с радикальными суннитскими группировками". Так в Иране называют восстание против диктатуры Асада, переросшее в гражданскую войну.

"Нур" напоминает, что в ходе предыдущего визита Асада в переговорах принимал участие и командующий подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Агентство, связанное с иранским советом безопасности, называет его героем борьбы против террористов и их "западных спонсоров".


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