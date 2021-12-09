Министр иностранных дел Лапид прибыл с визитом в Каир

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл утром 9 ноября с официальным визитом в Египет. В аэропорту Каира его встречал глава египетской службы протокола. Лапид встретится с президентом Египта Абдулом аль-Фаттахом Ас-Сиси и с египетским коллегой, министром иностранных дел Самехом Шукри.

В качестве жеста, призванного содействовать укреплению отношений, министр иностранных дел и глава Управления древностей Эли Эскозидо передадут властям Египта конфискованные в Израиле египетские археологические артефакты.

"Укрепление отношений между Израилем и Египтом очень важно для безопасности государства Израиль. Визит министра иностранных дел Лапида является продолжением внешней политики правительства Израиля, направленной на использование общих интересов в сфере региональной стабильности", - сообщили в канцелярии министра.