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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 декабря 2021 г., 14:01

Ганц обсудит в США варианты совместного военного удара по Ирану

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Ганц обсудит в США варианты совместного военного удара по Ирану

Министр обороны Израиля Бени Ганц направился в США, чтобы обсудить с американским коллегой Ллойдом Остином проведение совместных учений на случай реализации "худшего сценария" в отношениях с Ираном.

Как сообщил источник в американской администрации, в случае провала переговоров и принятия соответствующего решения политического руководства США и Израиля, вооруженные силы двух стран должны быть готовы уничтожить иранские ядерные объекты.

25 октября руководство Пентагона представило советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану полный спектр военных операций, призванных помешать Ирану стать обладателем ядерного оружия. Режим аятолл отрицает, что работает над таким оружием.


Однако представители администрации отмечают, что ничем иным действия Ирана объяснить нельзя. При этом шансы на достижение соглашения остаются невеликими, как США, так и европейские государства признают, что последние иранские предложения неприемлемы.

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