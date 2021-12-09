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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 декабря 2021 г., 14:38

Переговоры в Вене возобновились без участия США, Байден готовит санкции против Ирана

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Переговоры в Вене возобновились без участия США, Байден готовит санкции против Ирана

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о возобновлении переговоров о возвращении к Венским соглашениям о судьбе иранской ядерной программы. Он отметил, что американский представитель Роб Малли присоединится к ним не раньше субботы.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери, возглавляющий иранскую делегацию, рассказал о конструктивной и полезной встрече с российской и китайской делегацией, а также с представителем ЕС на переговорах Энрике Морой. Он заявил, что Тегеран стремится к справедливому соглашению, который обеспечит соблюдение его прав.

Тем временем Wall Street Journal цитирует источники в администрации США, по словам которых, администрация Джо Байдена готовится к провалу переговоров и готовит новый пакет жестких санкций. Их мишенью станет внешняя торговля Ирана.


Согласно публикации, на следующей неделе американская делегация направится в Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ – один из ведущих региональных союзников США и один из главных торговых партнеров Ирана. Американские чиновники предупредят власти Эмиратов, что продолжение партнерства с режимом аятолл повлечет за собой последствия.

Издание отмечает, что подобные делегации предлагается направить и в другие сотрудничающие с Ираном государства, прежде всего в Китай и Турцию.

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