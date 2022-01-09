ХАМАС объявил о задержании в Газе убийцы "инженера" Фади аль-Батша
В воскресенье, 9 января, министерство внутренних дел Газы объявило об аресте убийцы инженера ХАМАСа Фади Мухаммада аль-Батша, застреленного в Малайзии в апреле 2018 года. Соответствующее уведомление передано семье аль-Батша, проживающей в Джабалии на севере сектора Газы.
Об аресте пишут палестинское агентство Maan и малайзийское издание The Star. Имя задержанного при этом не называется, но утверждается, что он был нанят "Мосадом".
В соцсетях распространились слухи о том, что задержан человек, недавно вернувшийся в сектор Газы из-за границы. Якобы он связался с куратором из "Мосада", но разговор прослушивался спецслужбами ХАМАСа, и вскоре после этого был задержан.
Отец Мухаммада аль-Батша уже потребовал казнить убийцу сына.
Фади аль-Батш
Фади Мухаммад аль-Батш родился в 1983 году в Газе, в семье, входящий в клан, к которому принадлежат многие лидеры исламистов. В частности, лидер "Исламского джихада" в Газе шейх Халид аль-Батш и начальник милиции ХАМАСа в Газе Тайсир аль-Батш. Десятки членов этого клана были убиты во время антитеррористических операций в Газе.
Был активистом "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) со студенческих лет.
В официальной биографии сказано, что в 2009 году он получил вторую степень на кафедре электротехники Исламского университета Газы, после чего вместе с семьей (жена и трое детей) выехал в Куала-Лумпур. В 2015-м аль-Батш получил ученую степень кандидата наук в Университете Куала-Лумпура, был старшим преподавателем на кафедре электротехники Британского малайзийского института. Являлся автором и соавтором более 25 публикаций в международных журналах и материалах в области Power Systems и Power Electronics. В его исследовательские интересы входили устройства FACTS, силовые преобразователи, возобновляемые источники энергии и другие темы.
При этом Фади аль-Батш не только поддерживал связи с руководством ХАМАСа, но и был вовлечен в деятельность этой террористической организации за рубежом.
С 2014 года аль-Батш активно сотрудничал с пропалестинской организацией Aqsa Syarif, "привлекающей финансовые и научные ресурсы малайзийского общества для восстановления прав палестинцев". В блоге этой организации в сети Facebook аль-Батш назван имамом. Сообщается, что в начале мая он должен был отправиться в Селангор, один из западных штатов Малайзии, для "осуществления духовной миссии в период Рамадана". По данным МВД Малайзии, Фади аль-Батш планировал 22 апреля вылететь в Турцию "на международную конференцию".
Газета "Едиот Ахронот" и сайт Ynet опубликовали статью Элиора Леви, в которой обращается внимание на тот факт, что Фади аль-Батш, убитый 21 апреля в Куала-Лумпуре, действительно занимался исследованиями, связанными с беспилотной авиатехникой.
В публикации отмечается, Фади аль-Батш был соавтором научной статьи "Проблемы интеграции беспилотных летательных аппаратов для гражданского применения". Ссылка на эту статью, опубликованную еще в 2013 году, есть в портфолио аль-Батша. Его соавторами указаны М.Б.Эйд, Дж.Чебил, Ф.В.Фарис. Особое внимание в этой научной публикации уделялось двигателям подобных БПЛА, которые могли бы использоваться не только для гражданских целей. Статья не содержит описаний каких-либо научных открытий или достижений.
Среди сотен научных публикаций, соавтором которых является Фади аль-Батш, нет ни одной, прямо указывающей на то, что результаты его исследований использовались для военных целей. Однако многие разработки аль-Батша относились к категории "двойного назначения".
Поскольку руководство ХАМАСа признало, что аль-Батш был активистом этой террористической организации, весьма вероятно, что он был вовлечен в проект "Абабиль" по созданию БПЛА для террористов в Газе.
Ранее высказывались предположения, что аль-Батш также участвовал в создании более совершенных ракет для ХАМАСа.
Убийство Фади аль-Батша
Фади Мухаммад аль-Батш был застрелен в квартале Джалана Меранти в Сетапаке (район Куала-Лумпура) около 6 утра 21 апреля 2018 года. Его убийцы, подъехавшие к дому аль-Батша на мотоциклах, ждали около 20 минут. Когда он вышел из дома и пошел в сторону мечети, по нему был открыт огонь из двух стволов. Фади аль-Батш был убит примерно в 300 метрах от своего дома. Из тела аль-Батша извлекли 14 пуль.
Малайзийские СМИ отмечают, что аль-Батш был имамом мечети, около которой его застрелили.
ХАМАС возложил ответственность за убийство аль-Батша на израильскую внешнюю разведку "Мосад".
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