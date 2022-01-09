Признанный террористом сын палестинского премьера депортирован из Египта

Политический активист Рами Шаат, который провел в египетской тюрьме два с половиной года по обвинению в терроризме, был освобожден и выслан во Францию – транзитом через Иорданию. Его жена Селин Лебрюн – французская гражданка.

В аэропорту Парижа Рами была устроена торжественная встреча. "Меня переполняют чувства. После двух с половиной лет в нечеловеческих условиях – в подземных тюрьмах, в одиночных камерах… Наконец я свободен", - сказал Шаат.

Условием депортации стало лишение египетского гражданства. "Я продолжу бороться за свободу наших товарищей, которые остаются в застенках, за свободу Египта, за свободу Палестины. Нас не остановят", - добавил он.

Шаат - один из основателей египетского отделения движения BDS, выступающего за бойкот и введение санкций против Израиля. Он сын ветерана движения ФАТХ премьер-министра ПА Набиля Шаата, приближенного Ясира Арафата.