Иерусалим:
9 - 16°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
16 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 января 2022 г., 15:56

Саудовская Аравия просит союзников срочно снабдить их ракетами для ПВО

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Саудовская Аравия просит союзников срочно снабдить их ракетами для ПВО

Саудовская Аравия обратилась к своим региональным союзникам с просьбой об экстренных поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО. Причина этого – значительный рост интенсивности воздушных атак со стороны хуситов.

США поддержали просьбу, поскольку сложилась ситуация, в которой действовать необходимо незамедлительно, а закупки в США займут больше времени. В то же время саудовские союзники заявляют, что их стратегические запасы недостаточно велики, чтобы делиться.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:38 Иракский парламент нового созыва собрался на первое заседание
15:56 Саудовская Аравия просит союзников срочно снабдить их ракетами для ПВО
14:51 Признанный террористом сын палестинского премьера депортирован из Египта
13:01 ХАМАС объявил о задержании в Газе убийцы "инженера" Фади аль-Батша
22:20 На западе Ирана перевернулся бензовоз, есть жертвы
20:53 Протест энергетиков в Ливане: в стране отключено электричество
14:00 В Египте столкнулись автобус и минибус; 16 погибших, 18 пострадавших
06:38 Беспорядки в Дженине после ареста сына Закарии Зубейди службами безопасности ПА
21:49 Иран начал выплачивать компенсации семьям погибших на борту украинского самолета
12:38 ФАТХ признал, что боевик, убитый в перестрелке с военными в Шхеме, был активистом этой организации
Загрузка...