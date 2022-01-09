Саудовская Аравия просит союзников срочно снабдить их ракетами для ПВО

Саудовская Аравия обратилась к своим региональным союзникам с просьбой об экстренных поставках ракет-перехватчиков для систем ПВО. Причина этого – значительный рост интенсивности воздушных атак со стороны хуситов.

США поддержали просьбу, поскольку сложилась ситуация, в которой действовать необходимо незамедлительно, а закупки в США займут больше времени. В то же время саудовские союзники заявляют, что их стратегические запасы недостаточно велики, чтобы делиться.