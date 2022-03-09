Завершилась встреча Эрдогана и Герцога. "Заложены основы дружбы"

В Анкаре завершилась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Израиля Ицхака Герцога.

После завершения встречи главы двух государств сделали заявления для СМИ. "Я очень рад приветствовать вас от всего сердца. Для меня это огромная честь. Я очень рад, что видеть президента Израиля в нашем дворце в Анкаре. Я убежден, что эта историческая встреча станет поворотным моментом в отношениях между Турцией и Израилем", - заявил Эрдоган.

Президент Израиля Ицхак Герцог, в свою очередь, заявил: "Это очень важный момент в отношениях между двумя странами, а для нас это великая честь заложить основы дружбы двух народов и начать строительство необходимых всем нам мостов".

Ицхак Герцог добавил: "Осадок прошлого не исчезнет сам по себе. Но мы, оба народа, готовы начать долгий путь формирования доверия и уважения. Мы должны понимать, что не обо всем можно будет договориться, не во всем можно будет прийти к договоренностям. Но разногласия мы будем решать путем открытого диалога и при помощи механизмов, которые необходимо согласовать".

Встреча двух лидеров продолжалась более двух часов. Сразу после ее завершения министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в будещем месяце посетит с официальным визитом Израиль и Палестинскую автономию.