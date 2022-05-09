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NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 мая 2022 г., 12:50

ПА отвечает Беннету: Стена плача принадлежит мусульманам

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ПА отвечает Беннету: Стена плача принадлежит мусульманам

Палестинская администрация резко осудила заявление премьер-министра Нафтали Беннета о том, что только правительство Израиля уполномочено принимать решения, касающиеся ситуации на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Эти заявления ложны, они вводят в заблуждение. Восточный Иерусалим, его мусульманские и христианские святыни – вечная столица государства Палестина. Об этом свидетельствуют международные резолюции, признающие его оккупированной палестинской территорией", - заявил советник председателя ПА Набиль Абу Рудейна.

По его словам, еще в 1930 году Лига Наций признала, что мечеть аль-Акса и стена аль-Бурак принадлежат мусульманам. Стена аль-Бурак – арабское название Стены плача. Абу Рудейна призывает международное сообщество активнее добиваться конца "оккупации".


Отметим, что слова Беннета стали ответом лидеру партии РААМ Мансуру Аббасу, призвавшему правительство Израиля принять требование Иордании о расширении ее полномочий на Храмовой горе. Вакф, управляющий святыней, подчиняется Хашимитскому королевству.

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