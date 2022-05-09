Конференция по Сирии пройдет без участия России

9 мая в Брюсселе начнет инициированная Евросоюзом конференция доноров по Сирии. На нее не приглашена Россия. Как заявил верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, это связано с российским вторжением в Украину.

"Мы приглашаем партнеров, которые искренне заинтересованы внести вклад в обеспечение мира во всем мире, помочь пострадавшим в ходе военных действий. Вторжение в Украину показало, что Россия не разделяет этот интерес", - заявил Боррель газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

Он также сообщил, что ЕС придерживается резолюции Совета безопасности ООН №2254, которая требует передачи власти в Сирии. Пока ее сохраняет режим Башара Асада, ЕС не будет участвовать в восстановлении страны, отменять санкции и восстанавливать дипломатические отношения.

Боррель рассказал, что именно ЕС является самым крупным спонсором гуманитарных проектов в Сирии. С 2011 года им было пожертвовано более 27 миллиардов евро. Одна из целей конференции, по его словам, - показать, что международное сообщество не забыло о сирийцах и во время войны в Украине.