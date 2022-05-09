Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток9 мая 2022 г., 09:56

Конференция по Сирии пройдет без участия России

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Конференция по Сирии пройдет без участия России

9 мая в Брюсселе начнет инициированная Евросоюзом конференция доноров по Сирии. На нее не приглашена Россия. Как заявил верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, это связано с российским вторжением в Украину.

"Мы приглашаем партнеров, которые искренне заинтересованы внести вклад в обеспечение мира во всем мире, помочь пострадавшим в ходе военных действий. Вторжение в Украину показало, что Россия не разделяет этот интерес", - заявил Боррель газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

Он также сообщил, что ЕС придерживается резолюции Совета безопасности ООН №2254, которая требует передачи власти в Сирии. Пока ее сохраняет режим Башара Асада, ЕС не будет участвовать в восстановлении страны, отменять санкции и восстанавливать дипломатические отношения.


Боррель рассказал, что именно ЕС является самым крупным спонсором гуманитарных проектов в Сирии. С 2011 года им было пожертвовано более 27 миллиардов евро. Одна из целей конференции, по его словам, - показать, что международное сообщество не забыло о сирийцах и во время войны в Украине.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:25 После колоноскопии король Саудовской Аравии останется в больнице
09:56 Конференция по Сирии пройдет без участия России
15:54 Асад посетил Тегеран с внезапным визитом
15:29 Иранская оппозиция: Тегеран затягивает переговоры, чтобы получить ядерную бомбу
12:48 Саудовский монарх госпитализирован для обследования
12:43 Делегация ХАМАСа улетела из Москвы, но обещала вскоре вернуться. Лавров пригласил Ханийю
12:11 ПА возмущена израильскими планами строительства на территориях
11:39 Иранец, допрошенный "Мосадом", сообщил, что оговорил себя под пытками
06:47 "Россия перебрасывает силы из Сирии в Украину". Откуда появилась эта информация
18:42 В результате теракта на Синайском полуострове погибли 11 египетских военных
Загрузка...