Министры иностранных дел Ирана и ОАЭ обменялись поздравлениями с Рамаданом
Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом.
Политики поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие обоюдный интерес. Как сообщается, была поднята и тема расширения сотрудничества.
Напомним, что недавно Абу-Даби посетил президент Сирии Башар Асад, которого с начала гражданской войны в Сирии принимали только в России и Иране. Визит вызвал недовольство администрации президента США Джо Байдена.
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