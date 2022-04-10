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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 апреля 2022 г., 12:00

Министры иностранных дел Ирана и ОАЭ обменялись поздравлениями с Рамаданом

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Слева направо: министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом.

Политики поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие обоюдный интерес. Как сообщается, была поднята и тема расширения сотрудничества.

Напомним, что недавно Абу-Даби посетил президент Сирии Башар Асад, которого с начала гражданской войны в Сирии принимали только в России и Иране. Визит вызвал недовольство администрации президента США Джо Байдена.


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