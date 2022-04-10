Министры иностранных дел Ирана и ОАЭ обменялись поздравлениями с Рамаданом

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бин Заид провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом.

Политики поздравили друг друга с началом священного месяца Рамадан, обсудили двусторонние отношения и вопросы, представляющие обоюдный интерес. Как сообщается, была поднята и тема расширения сотрудничества.

Напомним, что недавно Абу-Даби посетил президент Сирии Башар Асад, которого с начала гражданской войны в Сирии принимали только в России и Иране. Визит вызвал недовольство администрации президента США Джо Байдена.