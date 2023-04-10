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    Ближний Восток

    Euphrates Eye: в результате удара по вилле генерала Маэра Асада к западу от Дамаска ранен командир подразделения "Кудс" Эсмаил Каани

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    Командир подразделения
    Wikipedia.org. Фото: Esqaani     На плакате изображены братья Маэр и Башар Асад
    AP Photo/Hassan Ammar

    В ночь на 10 апреля сирийское независимое издание Euphrates Eye Network распространило сообщение о том, что неопознанным самолетом был нанесен ракетный удар по цели в районе Яфур (примерно в 20 км к западу от Дамаска).

    В сообщении выдвигалось предположение, что атака была осуществлена международной коалицией (под руководством США).

    По версии Euphrates Eye, удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча офицеров разведки режима Башара Асада и иранцев, среди которых был командир подразделения "Кудс", известный как "Сардар". Утверждается, что в результате удара есть убитые и раненые. (В израильском телеграм-канале AANewsil было опубликовано утверждение, что на встрече присутствовал офицер "Кудса" Садрар Атти.)

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    Позже издание Euphrates Eye заявило, что была атакована вилла генерала Маэр Асада (брата президента Башара Асада) и что на встрече присутствовал Эсмаил Каани, командующий силами "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции". Утверждается, что Каани ранен.

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    Отметим, что в ряде телеграм-каналов на арабском языке распространяется утверждение о том, что 13-й канал израильского ТВ сообщал, что удар по цели в районе Дамаска был нанесен израильскими ВВС. Версию о возможном израильском ударе повторяют и некоторые комментаторы в Израиле.

    По состоянию на утро 10 апреля, ни один официальный источник не подтверждает, что Эсмаил Каани был ранен в результате воздушного удара. Нет официальных подтверждений и того, что подобная атака вообще была осуществлена.

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    9 апреля сирийские СМИ сообщали, что командир иранского подразделения "Кудс" (входит в состав "Корпуса стражей исламской революции"). бригадный генерал Эсмаил Каани прибыл в Дамаск.

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    Каани командует подразделением "Кудс" с января 2020 года – после того, как американскими военными в аэропорту Багдада был ликвидирован генерал Касем Сулеймани, на тот момент командовавший подразделением "Кудс".

    Отметим, что по времени прибытие Каани в Дамаск совпало с обстрелами израильской территории из Сирии и нанесением ЦАХАЛом ответных ударов по целям в Сирии.

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    Рано утром 9 апреля командование ЦАХАЛа сообщало, что самолеты израильских ВВС в ответ на ракетные обстрелы из Сирии нанесли серию дополнительных ударов по целям на сирийской территории. Пресс-служба ЦАХАЛа передавала, что были атакованы: военный комплекс 4-й дивизии регулярной армии Сирии, радарные и артиллерийские позиции, используемые сирийской армией.

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    Некоторые объекты 4-й дивизии, которой командует Маэр Асад, расположены в районе Яфура. В горном районе около Яфура действительно есть "асадовская деревня".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Апреля 2023
    СМИ: в Дамаск прибыл командир иранского подразделения "Кудс"
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    09:52 Euphrates Eye: в результате удара по вилле генерала Маэра Асада к западу от Дамаска ранен командир подразделения "Кудс" Эсмаил Каани
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