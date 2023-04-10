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    Ближний Восток

    Командование группировки "Лиуа Аль-Кудс": наши боевики не обстреливали Израиль

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    Командование группировки
    Wikipedia

    Командование группировки "Лиуа Аль-Кудс" ("Иерусалимская бригада") в ночь на 10 апреля распространило заявление, в котором сказано, что боевики этой группировки не были причастны к обстрелы израильской территории.

    В заявлении командования "Лиуа Аль-Кудс" подчеркивается, что данная группировка действует в настоящее время на севере Сирии, их боевиков нет на юге.

    Напомним, что ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал что ответственность за ракетные обстрелы территории Израиля из Сирии взяла на себя группировка "Лиуа Аль-Кудс" ("Иерусалимская бригада"). Об этом сообщало и палестинское агентство Safa.

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    Группировка "Лиуа Аль-Кудс" (она же "Сирийская арабская армия фидаинов") была основана в 2013 году Мухаммадом ас-Саидом и состоит в основном из палестинских арабов, но среди боевиков есть и коренные сирийцы.

    Данная группировка имеет тесные связи как с Ираном, так и с Россией. Известно, что она снабжается и обучается российскими вооруженными силами. На начальном этапе существования эту группировку поддерживала организация "Народный фронт освобождения Палестины – Генеральный штаб".

    8 и 9 апреля территория Израиля была обстреляна из Сирии. В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Сирии: были атакованы ракетные установки в провинциях Кунейтра и Дараа, а также объекты сирийской армии в окрестностях Дамаска. Израиль возлагает ответственность за любые враждебные действия с сирийской территории на правящий в Сирии режим Башара Асада.

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