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Ближний Восток

США передали Украине захваченное иранское оружие, предназначенное хуситам

время публикации: 10 апреля 2024 г., 08:53 | последнее обновление: 10 апреля 2024 г., 08:57
США передали Украине захваченное иранское оружие, предназначенное хуситам
U.S. military's Central Command via AP

Центральное командование американской армии сообщило о передаче Украине тысяч единиц стрелкового оружия, захваченного в ходе операции по предотвращению иранских поставок действующим в Йемене хуситам.

Передача состоялась около недели назад, украинская армия получила 5000 автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы РПГ-7, 500000 патронов калибра 7,62 миллиметра.

"Оружие поможет Украине в отражении российского вторжения. Мы продолжим делать все для пресечения незаконной деятельности Ирана", – говорится в заявлении американских военных. Также подчеркивается, что перехваченные суда с оружием не имели национальной принадлежности.

О том, что перехваченное иранское оружие может достаться украине, американские СМИ сообщили несколько месяцев назад. Руководители международно признанного правительства Йемена призывали передать его йеменским военным

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