США передали Украине захваченное иранское оружие, предназначенное хуситам

Центральное командование американской армии сообщило о передаче Украине тысяч единиц стрелкового оружия, захваченного в ходе операции по предотвращению иранских поставок действующим в Йемене хуситам.

Передача состоялась около недели назад, украинская армия получила 5000 автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки, гранатометы РПГ-7, 500000 патронов калибра 7,62 миллиметра.

"Оружие поможет Украине в отражении российского вторжения. Мы продолжим делать все для пресечения незаконной деятельности Ирана", – говорится в заявлении американских военных. Также подчеркивается, что перехваченные суда с оружием не имели национальной принадлежности.

О том, что перехваченное иранское оружие может достаться украине, американские СМИ сообщили несколько месяцев назад. Руководители международно признанного правительства Йемена призывали передать его йеменским военным