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    Ближний Восток

    Около Бейрута перевернулся грузовик с боеприпасами. Двое убитых в перестрелке между боевиками "Хизбаллы" и сторонниками "Ливанских сил"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Перестрелка между боевиками
    AP Photo/Hussein Malla     Перестрелка между боевиками
    AP Photo/Hussein Malla     Перестрелка между боевиками
    AP Photo/Hussein Malla

    Вечером 9 августа в Ливане в районе Аль-Кахалы (восточней Бейрута) во время движения автоколонны "Хизбаллы" из Аль-Баки в сторону Бейрута перевернулся грузовик с боеприпасами.

    После этого на месте происшествия собрались жители Аль-Кахалы – сторонники партии Самира Джаджи "Ливанские силы" – христиане, выступающие против "Хизбаллы".

    Как пишет телегам-канал Abu Ali Express, между жителями Аль-Кахалы и боевиками "Хизбаллы", охранявшими автоколонну, возник конфликт. В перестрелке были убиты один местный житель и один из боевиков "Хизбаллы".

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    На место происшествия прибыла армия Ливана. Военные смогли остановить перестрелку и защитить грузовик "Хизбаллы" от жителей Аль-Кахалы.

    Названы имена убитых. Это житель Аль-Кахалы Фади Беджани и боевик "Хизбаллы" Ахмад Али Касас.

    "Хизбалла" заявила, что группа вооруженных ополченцев "Ливанских сил" пыталась захватить грузовик с боеприпасами, охрана была вынуждена открыть огонь.

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    После происшествия жители Аль-Кахалы пытались помешать военным эвакуировать перевернувшийся грузовик. Они выкрикивали лозунги, заявляя о "сопротивлении иранской оккупации".

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 8 Августа 2023
    В Ливане лидер организации, связанной с "Хизбаллой", застрелил активиста "Хизбаллы" и ранил его сына
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