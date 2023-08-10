Около Бейрута перевернулся грузовик с боеприпасами. Двое убитых в перестрелке между боевиками "Хизбаллы" и сторонниками "Ливанских сил"

Вечером 9 августа в Ливане в районе Аль-Кахалы (восточней Бейрута) во время движения автоколонны "Хизбаллы" из Аль-Баки в сторону Бейрута перевернулся грузовик с боеприпасами.

После этого на месте происшествия собрались жители Аль-Кахалы – сторонники партии Самира Джаджи "Ливанские силы" – христиане, выступающие против "Хизбаллы".

Как пишет телегам-канал Abu Ali Express, между жителями Аль-Кахалы и боевиками "Хизбаллы", охранявшими автоколонну, возник конфликт. В перестрелке были убиты один местный житель и один из боевиков "Хизбаллы".

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На место происшествия прибыла армия Ливана. Военные смогли остановить перестрелку и защитить грузовик "Хизбаллы" от жителей Аль-Кахалы.

Названы имена убитых. Это житель Аль-Кахалы Фади Беджани и боевик "Хизбаллы" Ахмад Али Касас.

"Хизбалла" заявила, что группа вооруженных ополченцев "Ливанских сил" пыталась захватить грузовик с боеприпасами, охрана была вынуждена открыть огонь.

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После происшествия жители Аль-Кахалы пытались помешать военным эвакуировать перевернувшийся грузовик. Они выкрикивали лозунги, заявляя о "сопротивлении иранской оккупации".