СМИ: на востоке Газы боевики ХАМАСа устроили погоню за машиной с врачами из Иордании

СМИ сектора Газы сообщают в пятницу, 10 декабря, о странном инциденте: боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) бросились в погоню за автомобилем, "проскочившим" контроль-пропускной пункт в районе Шаджайя, на востоке Газы.

Согласно сообщению "Бригад Изаддина аль-Касама", серебристый автомобиль Skoda, покинув КПП, двинулся к востоку. Была получена информация о том, что в машине находятся пятеро иностранцев. После того, как боевикам удалось догнать и остановить автомобиль, выяснилось, что в нем находятся четверо иорданских врачей и сопровождавшая их женщина.