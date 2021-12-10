Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
12 - 24°
Эйлат:
14 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 декабря 2021 г., 21:35

СМИ: на востоке Газы боевики ХАМАСа устроили погоню за машиной с врачами из Иордании

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: на востоке Газы боевики ХАМАСа устроили погоню за машиной с врачами из Иордании

СМИ сектора Газы сообщают в пятницу, 10 декабря, о странном инциденте: боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) бросились в погоню за автомобилем, "проскочившим" контроль-пропускной пункт в районе Шаджайя, на востоке Газы.

Согласно сообщению "Бригад Изаддина аль-Касама", серебристый автомобиль Skoda, покинув КПП, двинулся к востоку. Была получена информация о том, что в машине находятся пятеро иностранцев. После того, как боевикам удалось догнать и остановить автомобиль, выяснилось, что в нем находятся четверо иорданских врачей и сопровождавшая их женщина.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:52 СМИ: взрыв на оружейном складе ХАМАСа в южном Ливане
21:35 СМИ: на востоке Газы боевики ХАМАСа устроили погоню за машиной с врачами из Иордании
17:27 Столкновения возле Эвьятара, убит араб
11:53 Генассамблея ООН приняла пять пропалестинских резолюций
17:43 Взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии на юге Ирана
15:35 Западная коалиция прекращает военные действия против ИГ
14:38 Переговоры в Вене возобновились без участия США, Байден готовит санкции против Ирана
14:01 Ганц обсудит в США варианты совместного военного удара по Ирану
13:07 Выдвинутый на "Оскар" фильм "Эмира" о зачатии детей спермой палестинских заключенных снят с проката
12:36 Министр иностранных дел Лапид прибыл с визитом в Каир
Загрузка...