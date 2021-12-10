Генассамблея ООН приняла пять пропалестинских резолюций

В четверг, 9 декабря, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подавляющим большинством голосов приняла пять пропалестинских резолюций.

За общую резолюцию о поддержке палестинских беженцев проголосовали 164 страны. Против голосовал только Израиль. Десять стран, включая США, воздержались.

За продление мандата агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA проголосовали 162 страны. Против голосовали пять стран: Израиль, Канада, Микронезия, Маршалловы острова и США. Шесть стран воздержались.

Третья резолюция касалась собственности палестинских беженцев. Ее поддержали 159 стран. Пять стран выступпили против: Канада, Израиль, Маршалловы острова, Науру и США. Восемь стран воздержались.

Четвертая резолюция осуждала наличие еврейских поселений "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах". Ее поддержали 146 стран. Против были семь государств: Канада, Венгрия, Израиль, Либерия, Маршалловы острова, Микронезия и США. 20 стран воздержались.

Пятая резолюция касалась создания специальной комиссии по расследованию "нарушений прав человека со стороны Израиля в отношении палестинского народа и других арабских народов на оккупированных территориях". Ее поддержали 80 стран. 18 проголосовали против. 73 государства воздержались.