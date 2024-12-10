Госдепартамент подтвердил, что спецпосланник по делам заложников находится на Ближнем Востоке

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге подтвердил, что специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс находится в Бейруте. На Ближний Восток он прибыл в рамках продолжающихся усилий разыскать журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году.

"Мы призываем всех, у кого есть информация о местонахождении Остина, связаться с ФБР", – сказал Мэтью Миллер, отметив, что за информацию о журналисте предлагается вознаграждение.

По информации телеканала CNN, в выходные представители Вашингтона связывались с сирийскими оппозиционными силами, пытаясь выяснить судьбу репортера.

Бывший морской пехотинец Остин Тайс писал о Сирии для нескольких американских изданий, в том числе для Washington Post и Wall Street Journal. После его исчезновения появилась информация, что он был задержан сирийскими властями на юге Дамаска по подозрению в связях с ЦРУ. Правительство Башара Асада никогда официально не подтверждало факт его задержания.