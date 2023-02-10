Израильские военные медики открыли полевой госпиталь на юге Турции
В пятницу, 10 февраля, израильская миссия открыла полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше, на юге Турции (северо-западней Газиантепа), сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Ранее израильские военные медики и инженеры помогли в восстановлении местной больницы.
В израильском полевом госпитале в Кахраманмараше задействованы около 140 врачей, медсестер, фармацевтов, рентгенологов, лаборантов, парамедиков и другой медицинский персонал. Делегацию медицинской помощи возглавляет заместитель главного врача ЦАХАЛа подполковник Томер Коллер.
Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж
Около 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны, сообщает агентство Anadolu.
При этом отмечается, что самые многочисленные спасательные миссии прибыли в Турцию из Азербайджана (725 человек), Израиля (450), Индии (252), Франции (204), Турецкой республики Северного Кипра (200).
Таким образом, делегация израильских спасателей и медиков в Турции одна из самых многочисленных.
Землетрясение в Турции: спасательная миссия из Израиля одна из самых многочисленных
Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 22 тысяч человек