Первое заседание парламента Ирака: временному спикеру потребовалась госпитализация

Несмотря на хаос, царивший на первом заседании парламента Ирака нового созыва, депутатам удалось избрать председателя: на этот пост был переизбран Мухаммад аль-Наблуси, возглавлявший парламент предыдущего созыва.

Шиитские депутаты, ориентирующиеся на Иран, заявили о формировании единого блока, в который вошло 88 парламентариев. Эта фракция была призвана обойти по численности сторонников Муктады ас-Садра и получить право на выдвижение кандидата в премьер-министры – с согласия президента.

Споры приняли столь ожесточенный характер, что старейшему депутату Махмуду аль-Машхади, который исполнял обязанности временного спикера, потребовалась госпитализация. Врачи сообщили, что его состояние удовлетворительное.