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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 января 2022 г., 11:24

Первое заседание парламента Ирака: временному спикеру потребовалась госпитализация

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Первое заседание парламента Ирака: временному спикеру потребовалась госпитализация

Несмотря на хаос, царивший на первом заседании парламента Ирака нового созыва, депутатам удалось избрать председателя: на этот пост был переизбран Мухаммад аль-Наблуси, возглавлявший парламент предыдущего созыва.

Шиитские депутаты, ориентирующиеся на Иран, заявили о формировании единого блока, в который вошло 88 парламентариев. Эта фракция была призвана обойти по численности сторонников Муктады ас-Садра и получить право на выдвижение кандидата в премьер-министры – с согласия президента.

Споры приняли столь ожесточенный характер, что старейшему депутату Махмуду аль-Машхади, который исполнял обязанности временного спикера, потребовалась госпитализация. Врачи сообщили, что его состояние удовлетворительное.


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