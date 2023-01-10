ХАМАС обвинил ОАЭ в "принятии сионистского нарратива" в связи с началом изучения Холокоста в школах

Руководство террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) выступило с осуждением решения властей Объединенных Арабских Эмиратов о включении темы Холокоста в учебные материалы начальных и средних школ.

В заявлении ХАМАСа говорится, что решение властей ОАЭ "означает принятие сионистского нарратива".

7 января посольство Объединенных Арабских Эмиратов в США сообщило, что изучение Холокоста впервые станет частью программы начальных и средних школ ОАЭ. Учебный курс, который расскажет о гибели шести миллионов евреев в результате нацистской политики "окончательного решения", разработан совместно с Израильским мемориальным центром "Яд Ва-Шем".

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приветствовал решение властей ОАЭ, назвав его историческим. Специальный посланник администрации США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт выразила уверенность, что человечество обязано изучать историю Холокоста.

"Слишком многие государства предпочитают замалчивать Шоа по политическим причинам. Я приветствую этот шаг ОАЭ и надеюсь, что их примеру последуют и другие страны", – добавила она, использовав ивритское название Холокоста.

"Необходимо чтить память жертв Холокоста. Публичные фигуры не говорят правду из-за их политической предвзятости. Но трагедия такого масштаба как Холокост была направлена не только против евреев, а против всего человечества", – заявил в ноябре 2022 года один из архитекторов мирного соглашения между Израилем и Эмиратами, Али аль-Нуайми.

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Напомним, что в 2021 году в Дубей открылась первая в арабском мире выставка, рассказывающая о Катастрофе еврейства. Экспозиция в хронологическом порядке рассказывала о планомерном уничтожении евреев на оккупированных нацистами территориях. На ней были представлены и подлинные исторические реликвии.