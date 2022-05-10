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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 мая 2022 г., 11:34

Эрдоган: депортации сирийских беженцев не будет

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Эрдоган: депортации сирийских беженцев не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти не пойдут на депортацию 3,6 миллионов сирийцев, покинувших родину после начала там гражданской войны в 2011 году. Турция занимает первое место в мире по числу беженцев из Сирии.

"Сирийцы могут вернуться домой, когда они захотят, но мы никогда не сделаем это принудительным. Мы продолжим оказывать гражданам Сирии гостеприимство, не передадим их в руки убийц", - сказал глава государства.

Несколько дней назад глава оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае прихода к власти вернет всех беженцев в Сирию. Он признал, что весь процесс потребует около двух лет.


Предполагается, что вопрос о беженцах станет одним из центральных на президентских и парламентских выборах, которые должны пройти в Турции в 2023 году. Многие считают беженцев одной из причин затяжного экономического кризиса.

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