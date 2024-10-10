Источники: гражданин Израиля после ареста в Бейруте просил доставить его в офис "Хизбаллы"

Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на ливанские источники пишет, что гражданин Израиля, США и Великобритании Иегошуа (Шуки) Тартаковски после задержания в Бейруте просил доставить его в офис "Хизбаллы" в Дахии.

Эти источники заявляют, что Тартаковски заявлял о готовности раскрыть "тактику ЦАХАЛа" и говорил, что поддерживает "сопротивление в Ливане и Палестине", что он левых политических взглядов и выступает против правительства Израиля.

После этого военный генеральный прокурор Ливана решил, что его следует депортировать из страны, что и было сделано, сказано в публикации Abu Ali Express.

Ранее сайт Ynet сообщал, что Тартаковски был депортирован из Ливана после вмешательства властей США.

9 октября ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщило, что спецслужбы задержали в Дахии, на юге Бейрута, гражданина Израиля Иегошуа (Шуки) Тартаковски – гражданина Израиля и Великобритании, бывшего ультраортодокса из Иерусалима, выпускника Университета Брауна и Лондонской школы экономики.

Судя по имеющейся информации, Тартаковски был арестован в Бейруте 8 октября, он прибыл в столицу Ливана около двух недель назад в качестве "журналиста-расследователя". "Аль-Ахбар" заявляет, что у него при себе был израильский паспорт, хотя в страну он въехал по британскому паспорту.

Израильские СМИ отмечали, что судя по аккаунтам Тартаковски в социальных сетях, он не первый раз посещает Бейрут.

Иегошуа (Джошуа, Шуки) Тартаковски – независимый журналист, выпускник Университета Брауна и Лондонской школы экономики, где он изучал международные отношения. Он жил в Латинской Америке, США, Европе и на Ближнем Востоке. В прошлом работал в Международной группе по обороне и безопасности в Transparency International в Лондоне и проходил стажировку в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Сараево), Глобальном институте общественной политики (Берлин) и Иерусалимском центре по связям с общественностью (Израиль). Он также преподавал в Рио-де-Жанейро и снял короткометражный фильм, в котором брал интервью у студентов в Палестине. Он писал о Греции, Турции, Израиле-Палестине, Украине и России. Его статьи публиковались на Truth-Out, AlterNet, Off-Guardian, Anti-war, Telesur, CounterPunch и других, он выступал на российском RT и иранском Press TV.

Знакомые говорят о Тартаковски как о человеке "умном, но нестабильном", пишет Ynet. Они выражают уверенность в том, что он не имеет никакого отношения к деятельности каких-либо разведывательных служб.