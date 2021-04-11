Иерусалим:
6 - 14°
Тель-Авив:
14 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 апреля 2021 г., 08:04

Иранское ТВ сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иранское ТВ сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе

Утром в воскресенье, 11 апреля, иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети.

Иранское агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) передает, что на ядерном объекте в Натанзе произошел "инцидент, связанный с распределением электроэнергии".

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди объявил о том, что "инцидент исчерпан", пострадавших нет.


Власти проводят Ирана расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Другие подробности пока не публикуются.

31 марта Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран приступил к обогащению урана в подземном цехе комбината в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. В докладе МАГАТЭ говорилось, что обогащение урана ведется с помощью 174 центрифуг.

Отметим, что о строительстве подземного объекта в Натанзе вместо пострадавшего при взрыве цеха по сбору центрифуг, необходимых для обогащения урана, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салахи заявлял еще в августе 2020 года. В октябре МАГАТЭ подтвердило, что строительство началось, но тогда говорилось, что, по оценкам экспертов, потребуется еще много времени, чтобы его завершить.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 01 апреля 2021
МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на новом подземном объекте в Натанзе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 02 марта 2021
Салехи: "Уран, обогащенный до 60%, можно получить за сутки"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2021
Правительство Ирана сообщило о монтаже каскадов центрифуг нового поколения
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 ноября 2020
На фоне мирных заявлений Зарифа в Натанзе запускают в центрифуги гексофторид урана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 октября 2020
Спутниковая съемка свидетельствует: в Натанзе идет строительство подземного цеха
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:04 Иранское ТВ сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе
17:27 ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-космонавта
12:33 В Саудовской Аравии казнены трое военных, обвиненных в государственной измене
12:35 Иракские военные предотвратили ракетный обстрел базы, на которой находятся американцы
06:57 Иран освободил южнокорейский танкер Hankuk Chemi
06:13 В Египте обнаружен "Золотой город", крупнейшее из древних поселений
21:28 Махмуд Аббас вернулся в Рамаллу из Берлина после медицинского обследования
13:09 Арабские СМИ: оплаченная Израилем русская вакцина для Сирии продается "Хизбаллой" в Ливане по 40 долларов за дозу
12:34 США объявили о постепенном выводе войск из Ирака
10:47 SOHR о последствиях ракетного удара ЦАХАЛа по целям около Дамаска: уничтожены склады оружия, не менее троих убитых
Загрузка...