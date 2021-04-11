Иранское ТВ сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе

Утром в воскресенье, 11 апреля, иранское государственное телевидение сообщило об "аварии" на ядерном объекте в Натанзе. По словам чиновника, комментирующего это происшествие, авария произошла в распределительной электросети.

Иранское агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) передает, что на ядерном объекте в Натанзе произошел "инцидент, связанный с распределением электроэнергии".

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди объявил о том, что "инцидент исчерпан", пострадавших нет.

Власти проводят Ирана расследование, чтобы установить причины происшедшего.

Другие подробности пока не публикуются.

31 марта Международное агентство по атомной энергии объявило, что Иран приступил к обогащению урана в подземном цехе комбината в Натанзе с помощью четвертого каскада усовершенствованных центрифуг класса IR-2m. В докладе МАГАТЭ говорилось, что обогащение урана ведется с помощью 174 центрифуг.

Отметим, что о строительстве подземного объекта в Натанзе вместо пострадавшего при взрыве цеха по сбору центрифуг, необходимых для обогащения урана, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Ахбар Салахи заявлял еще в августе 2020 года. В октябре МАГАТЭ подтвердило, что строительство началось, но тогда говорилось, что, по оценкам экспертов, потребуется еще много времени, чтобы его завершить.