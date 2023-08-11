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    Ближний Восток

    Власти Ирана и США договорились об "обмене заключенными"

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    Власти Ирана и США договорились об
    AP Photo/Patrick Semansky

    Власти США и Ирана достигли договоренности об освобождении пяти американских граждан, находящихся в иранских тюрьмах, в обмен на размораживание 6 миллиардов долларов и освобождение ряда иранских граждан, передает CNN.

    Названы имена трех освобождаемых американцев – Сиамак Намази, Эмад Шарги, Морад Тахбаз. Они и еще один гражданин США, имя которого не называется, были освобождены из тюрьмы "Эвин" в Тегеране и переведены под домашний арест. Еще один гражданин США, имя которого также не называется, ранее был переведен под домашний арест.

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    По условиям сделки, освобожденные их иранских тюрем американцы смогут вернуться в США после того, как будут разморожены 6 миллиардов долларов, которые находились на счетах в Южной Корее и были заморожены в рамках санкций, введенных против Ирана.

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    Информированный источник сообщил CNN, что в сделку будет включен компонент обмена заключенными, хотя "ни один из заключенных, содержащихся в США, не будет освобожден в обмен на то, что американцы переведены под домашний арест". По оценке этого источника, освобожденные из тюрем американцы смогут вернуться в США в сентябре.

    В заявлении постоянного представительства Исламской республики Иран при Организации Объединенных Наций говорится: "В рамках соглашения о гуманитарном сотрудничестве, заключенного при посредничестве правительства третьей стороны, Иран и США договорились о взаимном освобождении и помиловании пяти заключенных".

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    Судя по имеющейся информации, в переговоры по осуществлению этой сделки были включены Катар, Оман и Швейцария, свою роль также сыграли Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

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    Нет никаких сведений о том, на каком этапе переговоры об освобождении Елизаветы Цурковой, захваченной весной в Ираке проиранскими силами. Ее местонахождение неизвестно. Но даже если бы она была в Иране, вряд ли Вашингтон включил ее в нынешнюю сделку с Тегераном, так как она является гражданкой Израиля и РФ, но не США, хотя и жила в Америке и сотрудничала с американскими университетами.

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