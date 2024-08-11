МИД Ирана возглавит бывший глава делегации на ядерных переговорах Аббас Арагчи

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан предложил назначить министром иностранных дел Аббаса Арагчи, занимавшего при Хасане Роухани пост заместителя министра и возглавлявшего иранскую делегацию на переговорах о судьбе иранской ядерной программы.

Арагчи считается представителем прагматического лагеря в иранском руководстве. У него докторская степень по политической философии Кентского университета в Великобритании.

На пост министра обороны выдвинут первый заместитель начальника иранского генерального штаба генерал-майор Азиз Насирзаде, министра нефти – бывший заместитель главы этого министерства Мохсен Пакнежад, министра экономики – бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

В должности министра разведки останется Эсмаил Хатиб. Он будет единственным представителем правительства Эбрагима Раиси, сохранившим свой пост.