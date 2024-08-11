x
11 августа 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2024
|
11 августа 2024
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Ирана возглавит бывший глава делегации на ядерных переговорах Аббас Арагчи

время публикации: 11 августа 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 13:03
МИД Ирана возглавит бывший глава делегации на ядерных переговорах Аббас Арагчи
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан предложил назначить министром иностранных дел Аббаса Арагчи, занимавшего при Хасане Роухани пост заместителя министра и возглавлявшего иранскую делегацию на переговорах о судьбе иранской ядерной программы.

Арагчи считается представителем прагматического лагеря в иранском руководстве. У него докторская степень по политической философии Кентского университета в Великобритании.

На пост министра обороны выдвинут первый заместитель начальника иранского генерального штаба генерал-майор Азиз Насирзаде, министра нефти – бывший заместитель главы этого министерства Мохсен Пакнежад, министра экономики – бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

В должности министра разведки останется Эсмаил Хатиб. Он будет единственным представителем правительства Эбрагима Раиси, сохранившим свой пост.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2024

Неожиданный победитель президентских выборов в Иране: кто такой Пезешкиан и чего от него ждать