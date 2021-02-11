Британское еврейское издание рассказало, как был ликвидирован "отец иранской бомбы"

Лондонская газета The Jewish Chronicle публикует новые подробности операции по ликвидации физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называли "отцом иранской ядерной бомбы". В ноябре 2020 года он был убит в окрестностях Тегерана. Режим обвинил Израиль, однако еврейское государство не взяло на себя ответственность.

Согласно публикации JC, ученый был убит из автоматического оружия, масса которого достигала одной тонны. Орудие убийства было доставлено в Иран по частям агентами "Мосада". В операции по уничтожению Фахризаде участвовало более 20 человек, в том числе иранцы. Слежка за ним велась восемь месяцев.

Оружие было приведено в действие дистанционно, но не со спутника, как утверждала иранская сторона. Ученый был убит, ни его жена, ни 12 охранников не пострадали. Затем орудие убийства было взорвано заложенной в него бомбой. Согласно JC, ликвидаторы не оставили улик.

JC утверждает, что, по оценке иранского режима, потребуется около шести лет, чтобы "вырастить" полноценного преемника Фахризаде. Статья знакомит с точкой зрения израильских аналитиков, согласно которой, смерть Фахризаде отсрочила создание иранской ядерной бомбы с трех с половиной месяцев до двух лет, а некоторым оценкам – до пяти лет.

Газета сообщает, что операция была начата в марте 2020 года, после начала эпидемии коронавируса. Большой группе израильских агентов удалось беспрепятственно действовать в Иране несколько месяцев, находясь в непосредственной близости от Фахризаде, "нюхая его одеколон". С точки зрения иранского режима, это очень беспокоящий факт.

Публикация JC цитируется многими израильскими СМИ, хотя достоверность ее вызывает сомнения, как и другие версии.

Ликвидация Фахризаде. Версии, которые публиковались ранее

Сведения об обстоятельствах гибели Мохсена Фахризаде, курировавшего работы по созданию иранской атомной бомбы, противоречивы.

Достоверно известно, что он был убит в пятницу, 27 ноября, в Абасарде (пригороде Тегерана).

Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники писал: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).

Позднее агентство Fars опубликовало новую версию случившегося, согласно которой кортеж был сначала обстрелян из автоматического оружия с дистанционным управлением, которое было установлено на грузовике Nissan, затем грузовик взорвался. По версии Fars, Мохсен Фахризаде, услышав удар пуль о кузов своего автомобиля, не понял, что произошло. Он решил, что посторонний звук стал результатом столкновения с препятствием или неисправностью двигателя, и вышел из машины, чтобы проверить. В этот момент он оказался под градом пуль. В этот момент охранник из второго автомобиля развернул его так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. Через несколько мгновений автомобиль Nissan взорвался. Взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Fars заявляет, что инцидент продолжался около трех минут. Нападавшим не пришлось скрываться с места происшествия, поскольку они не находились там, а вся операция проводилась "дистанционно".