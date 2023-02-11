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    Ближний Восток

    Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 26000 человек

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    Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 26000 человек
    AP Photo/Can Ozer

    По состоянию на 14:00 11 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране около 21000 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние пять дней. Свыше 80000 получили ранения и травмы. Обрушились около 10000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов. В десяти провинциях зафиксированы сильные разрушения.

    Власти Сирии заявляют о примерно 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 4500 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 5000 раненых и травмированных. По оценке SOHR, число жертв в Сирии может достичь 6000.

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    Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-10 февраля 2023 года, стали около 26000 человек.

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    Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

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    Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж

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    Около 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны. Самые многочисленные спасательные миссии прибыли в Турцию из Азербайджана (725 человек), Израиля (450), Индии (252), Франции (204), Турецкой республики Северного Кипра (200).

    СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

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    6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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    После первого мощного землетрясения последовали сотни повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

    ПОСЛЕДСТВИЯ

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    Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, среди них Диярбакыр, Османийя, Кахраманмараш и Малатья, а также в сирийском городе Алеппо.

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    Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

    Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

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    Миллионы турок и сирийцев лишились жилья.

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    САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

    По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное с 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.

    До февраля 2023 года наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 Февраля 2023
    Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 25000 человек
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