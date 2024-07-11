В ОАЭ приговорены к длительному заключению десятки членов террористических группировок

Федеральный апелляционный суд Объединенных Арабских Эмиратов приговорил 53 человек к длительным срокам заключения в связи с принадлежностью к террористическим группировкам, связанным с радикальным движением "Братья-мусульмане".

43 человека приговорены к пожизненному заключению за создание и участие в деятельности террористической группировки "Комитет справедливости и достоинства", которая, согласно материалам дела, была создана с целью проведения терактов в ОАЭ.

Пятеро подсудимых приговорены к 15 годам лишения свободы за взаимодействие с организацией "Призыв к реформе", также признанной террористической, публикацию в ее поддержку статей и постов в социальных сетях.

Еще пять человек были признаны виновным в финансировании террористической деятельности, они приговорены к 10 годам тюрьмы и выплате штрафа в размере в 10 миллионов дирхемов – это 2,72 миллиона долларов США. Шесть компаний, через которые шло финансирование террора, выплатят вдвое больший штраф и будут закрыты.

Дело против 24 фигурантов было прекращено, еще один подсудимый оправдан.