WP: Россия намерена поставить Ирану спутник, который можно использовать в военных целях

Россия готовится поставить Ирану передовую спутниковую систему, которая даст иранским вооруженным силам беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами, сообщает The Washington Post.

В частности, иранские военные с помощью этого спутника смогут вести наблюдение за объектами в Персидском заливе, израильскими военными базами, военными базами в Ираке, где находятся американские солдаты. По сведениям издания, запуск спутника ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

В публикации Джоби Уоррика говорится, что Москва намерена продать Тегерану спутник класса "Канопус-В". Речь идет о спутнике, разработанном корпорацией ВНИИЭМ и предназначенном для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, выявления очагов лесных пожаров, обнаружения очагов крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, для анализа сельскохозяйственной деятельности и наблюдения за состоянием природных ресурсов и картографирования, который также может быть использован для военных целей. Спутник оборудован камерой, которая имеет разрешение два метра в видимом диапазоне, а также оснащен широкозахватной инфракрасной аппаратурой с полосой захвата 2000 км, способной обнаружить очаги пожара (или иные цели) размером пять на пять метров. Впервые Россией спутник этого класса был выведен на околоземную орбиту около четырех лет назад, в июле 2017 года.

WP пишет, что иранские военные чиновники и представители руководства "Корпуса стражей исламской революции" с 2018 года неоднократно летали в Россию, чтобы участвовать в переговорах по приобретению спутника "Канопус-В".

В статье также сообщается, что весной 2021 года российские эксперты находились в Иране, чтобы помочь в обучении наземных сил управлению этим спутником. База управления, отмечает WP, находится недалеко от города Карадж на севере Ирана.

МИД РФ проигнорировал запрос редакции WP о планах по поставке Ирану спутника "Канопус-В".