Может ли Израиль остановить Иран силой? Комментарий эксперта

Итамар Яар, полковник запаса ЦАХАЛа, бывший заместитель председателя Совета по национальной безопасности Израиля и глава движения "Командиры за безопасность Израиля", прокомментировал для сайта Oriental Express возможности Израиля в вопросе ликвидации иранской ядерной программы.

Некоторое время назад появились сообщения о том, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, а также о том, что в Иране строятся новые объекты на большой глубине в толще гор, практически недоступные для бомб, уничтожающих бункеры. В связи с этим многие комментаторы заговорили о том, что Израиль лишился возможности причинить существенный урон иранской ядерной программе. Чтобы понять, действительно ли это так, журналист Михаэль Бородкин обратился за комментарием к полковнику Итамару Яару.

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По словам Итамара Яара, когда речь идет об иранской ядерной программе, возникает путаница, так как до получения ядерного оружия Ирану еще очень далеко. Иранский режим приближается только к возможности осуществить испытательный ядерный взрыв, но до превращения в настоящую ядерную державу пройдет немало времени. Иран пока не может создать ядерную бомбу для самолетов или ядерную боеголовку для ракет.

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Кроме того, главная цель Тегерана не столько в том, чтобы обладать ядерным оружием, сколько в том, чтобы все верили, что такое оружие у него есть, и боялись связываться с ним, подчеркивает Яар. Поэтому все время появляются сообщения в СМИ о том, что Иран вот-вот создаст это оружие. Эту политику Иран проводит, чтобы добиться своей цели – превратиться в мировую державу.

По словам израильского эксперта, иранский режим действительно строит ядерные объекты так, чтобы минимизировать уязвимость – их прячут под землей, делают одинаковые комплексы, взаимозаменяющие друг друга, и так далее. Однако эти объекты нельзя считать полностью защищенными от внешних ударов.

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"Говоря об ударах по ядерным объектам, многие думают, что Израиль или США взмахнут волшебной палочкой, и вся ядерная программа исчезнет. Но это невозможно, более того, в этом и нет необходимости. Достаточно нанести тяжелый удар по одному из узлов программы, чтобы нарушить ее деятельность. И, согласно иностранным публикациям, Израиль именно это и делает, ликвидируя ученых или устраивая акции саботажа. Помимо этого, люди представляют себе операцию в стиле Второй мировой войны, когда сотни самолетов взлетают с аэродромов или с авианосцев и отправляются бомбить вражескую страну. Но эта операция может выглядеть совершенно иначе", – говорит Итамар Яар.

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Эксперт отмечает, что у Израиля есть широкий набор средств, включающий в себя и действия в киберпространстве, и действия спецназа, и применение современных ракет, и задействование агентуры внутри Ирана для саботажа и многое другое. "Представьте, что на ядерный объект заедет грузовик с хлебом, на самом деле начиненный взрывчаткой", – сказал он. По его словам, самолеты F-35 и удары с воздуха в целом представляют собой только один элемент этого комплекса силовых мер. Поэтому возможности и средства для причинения серьезного ущерба Ирану все еще есть.

Израиль в состоянии провести такую операцию сам, но у этого есть много недостатков, поэтому намного предпочтительнее действовать в коалиции с союзниками, такими как США, а также другими странами, которые будут рады исчезновению иранской ядерной программы, говорит Яар. На словах эти страны будут осуждать Израиль, а по тайным каналам – приветствовать и помогать. Такое сотрудничество вполне возможно на нескольких уровнях, а не только на непосредственно оперативном, например, можно обмениваться информацией. При этом речь может идти о таких странах, которые на открытом уровне не поддерживают никаких отношений с Израилем – Пакистан, в частности, не заинтересован в превращении Ирана в ядерную державу.

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Итамар Яар отметил также, что для того, чтобы остановить Иран, необязательно наносить удары по ядерным объектам: "Если лишить Иран возможности экспорта нефти, то он остановится. Есть и другие средства в гражданской области".

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"Я полагаю, что, если Иран подойдет к стадии производства ядерного оружия, то Израиль не сможет бездействовать. Что именно будет сделано, как и в каком объеме – это уже другой вопрос", – сказал эксперт.

Комментируя вопрос о недавних учениях, отрабатывавших боевые действия на нескольких фронтах, и о готовности Израиля к такому военному столкновению, Яар сказал, что это, конечно, тяжелая ситуация, и желательно ее избегать. Вместе с тем, по его словам, Израиль дал понять террористическим группировкам, что в случае войны с Ираном не будет действовать аккуратными методами, как обычно, и Ливан ждут тяжелые последствия, вплоть до полного разрушения. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что руководство "Хизбаллы", получив приказ из Тегерана выпустить по Израилю все свои ракеты, выполнит этот приказ в точности, а не ограничится какими-нибудь слабыми обстрелами ради демонстрации поддержки Ирану.