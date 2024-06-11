"Аль-Ахбар": израильский БПЛА в Ан-Накуре уничтожил "инженера водоснабжения"

Сайт ливанской газеты "Аль-Ахбар", ассоциированной с "Хизбаллой", сообщил, что 11 июня израильский беспилотник в Ан-Накуре (на юго-западе Ливана, около границы Израиля) нанес удар по мотоциклу, на котором ехал Салих Ахмад Махди. В результате атаки мотоциклист был убит.

Ливанские СМИ пишут, что Салих Махди был техником Ливанской национальной компании водоснабжения и ремонтировал поломки водопроводной системы в деревнях. О его причастности к деятельности "Хизбаллы" не сообщается.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.