ХАМАС объявил о начале операции "Иерусалимский меч"

После 2 часов ночи руководство террористической организации ХАМАС, очевидно подражая ЦАХАЛу, объявило о начале операции под громким названием "Иерусалимский меч", целью которой является "победа в священном Аль-Кудсе".

Согласно заявлению ХАМАСа, операция начата после истечение срока "ультиматума" с требованием "снять осаду" с мечети Аль-Акса.

Объявлением операции "Иерусалимский меч" ХАМАС дает понять, что готов к масштабному противостоянию с ЦАХАЛом.

События после второго "ультиматума ХАМАСа", начиная с 02:00 11 мая 2021 года

После 2 часов ночи сигнал "Цева адом" был слышен в населенных пунктах местного совета Эшколь около границы Газы. Затем были слышны несколько взрывов.

После 2:30 сигнал "Цева адом" и взрывы были слышны в районе Шаар а-Негев.

После 3 часов ночи сигнал "Цева адом" был слышен в Сдероте и в населенных пунктах района Шаар а-Негев.

После 3:30 часов ночи сигнал "Цева адом" был слышен в Сдероте, в населенных пунктах района Шаар а-Негев и местного совета Эшколь.

Около 04:00 сигнал тревоги вновь прозвучал в населенных пунктах местного совета Эшколь, а также в Нетивоте и районе Сдот Негев.

ЦАХАЛ отмечает: фактически беспрерывные ракетные обстрелы из Газы продолжаются в течение последних 10 часов.

После 04:00 был зафиксирован ракетный обстрел района Хоф Ашкелон.

Около 5 утра сирена "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в городе Ашкелон и в районе Хоф Ашкелон. Был слышен взрыв.

Примерно в 5:30 вновь сирены и сигналы тревоги были слышны в Ашкелоне и в районе Хоф Ашкелон.

После 5:40 были слышны сирены и сигналы тревоги в Ашкелоне и в районе Эшколь. В Ашкелоне причинен ущерб двум зданиям.

Как развивались события накануне

28 ияра, в этом году эта дата пришлась на 10 мая, в Израиле отмечается День Иерусалима. В 1967 году в этот день восточная часть города перешла под контроль Израиля после Шестидневной войны.

За неделю, прошедшую с начала столкновений в квартале Шейх Джарах между евреями и арабами, полиции не удалось взять контроль над ситуацией. Поводом для конфликта стало решение окружного суда о выселении восьми арабских семей из их домов. Вопрос должен был рассматриваться в Верховном суде. По просьбе юридического советника правительства суд отложил на 30 дней слушания. Но снизить накал страстей не удалось.

Днем ранее акции солидарности с арабскими жителями квартала прошли в Хайфе, Нацрате, а также на территории Палестинской автономии.

Террористическая организация ХАМАС предупреждала Израиль о том, что "она не будет сложа руки наблюдать за страданием палестинцев в Шейх Джарахе". С конца прошлой недели возобновился "огненный террор" из сектора Газы, а также "ночные беспорядки" на границе, к которым прибавились ракетные обстрелы населенных пунктов Негева. Спецслужбы Израиля также сообщают об активизации террористической деятельности в Самарии и Иудее, а также предпринимаются попытки осуществления терактов в границах "зеленой черты".

День Иерусалима израильтяне отмечали в очень непростой с точки зрения безопасности ситуации. Было усилено присутствие израильских военных в Самарии и Иудее, на границе с сектором Газы.

Традиционный "Марш с флагами" должен был пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия. Вместо Шхемских ворот колонна должна была пройти через Яффские ворота.

Несмотря на заявление организаторов, сотни израильтян продолжают марш и под бело-голубыми флагами направляют из центра города к Яффским воротам Старого города.

В связи с эскалацией напряженности на границе с сектором Газы начальник Генштаба объявил о переносе крупных военных учений, намеченных на ближайшие сутки, на неопределенный срок, одновременно отдав приказ повысить уровень готовности сил ко всем возможным сценариям.

Командование ЦАХАЛа также приняло решение перекрыть движение по трассам в зоне вдоль границы с Газой. Остановлено движение поездов между Беэр-Шевой и Ашкелоном. Закрыты железнодорожные станции в Сдероте, Нетивоте и Офакиме. Было закрыто движение по 4-му шоссе на участке между перекрестком Зиким и кибуцем Нир-Ам.

На этом фоне ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум: до 18:00 вывести полицию и военных из района Шейх Джарах и с Храмовой горы.

На вечер 10 мая глава правительства Биньямин Нетаниягу назначил срочное заседание военно-политического кабинета.

Принято решение об открытии бомбоубежищ в Ашкелоне и Кирьят-Малахи.

В 18:02 после истечения срока ультиматума, выдвинутого ХАМАСом, израильская территория подверглась интенсивному ракетному обстрелу из сектора Газы. Сирены прозвучали в Иерусалиме, Бейт-Шемеше и десятке населенных пунктов в центре страны. Пресс-служба Армии обороны сообщила, что в сторону израильской столицы из сектора Газы было запущено не менее семи ракет, из которых одна была перехвачено системой "Железный купол".

В связи с ракетным обстрелом Иерусалима и падением нескольких ракет на территории округа Мате Иегуда начальник полиции Иерусалимского округа полковник Дорон Турджеман обратился к организаторам и участникам "Марша с флагами" с просьбой прекратить мероприятие. Дорон Турджеман сообщил, что десятки автобусов зарезервированы для того, чтобы развести участников марша по домам. Отменена центральная церемония "Марша с флагами", которая обычно проходит у Стены Плача. Чуть менее часа после обстрела Дорон Турджеман провел совещание, посвященное оценке ситуации в столице, по итогам которого сообщил, что праздничные мероприятия по случаю Дня Иерусалима могут продолжаться, в том числе "Марш с флагами".

18:20 - 18:40 cигналы тревоги были слышны в населенных пунктах Эрез, Мефласим, Нир Ам, Хават Шекими, в колледже "Сапир", Натив а-Асара, Кармия, Зиким, Ор а-Нер.

Противотанковая ракета была запущена из сектора Газы в сторону израильской территории. Согласно информации в палестинских источниках, была запущена ракета "Корнет". Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что обстрелу подвергся гражданский автомобиль на границе с сектором. Водитель машины получил легкое ранение. Он доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

В региональном совете Хоф Ашкелон 11 мая отменены занятия в учебных заведениях. Во всех приграничных населенных пунктах отменены культурные и массовые мероприятия. Родителей попросили забрать детей из учебных заведений и кружков.

С 19:06 до 19:13 сигналы тревоги прозвучали в Ашкелоне, а также десятках населенных пунктов Западного Негева, включая Сдерот, Нахаль Оз, Натив а-Асара, Мифласим, Саад, Ибим, Ашкелон, Зиким, Кармию.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видеозапись авиаудара по группе боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС), находившихся в укрытии после обстрела израильской территории.

Управление тылом опубликовало инструкции для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне ракетных обстрелов.

В связи с ракетными обстрелами из сектора Газы министр обороны Бени Ганц объявил особое положение в радиусе 80 км от сектора Газы. Особое положение будет действовать ближайшие 48 часов.

Телеканал "Кан-11" сообщил, что ЦАХАЛ установил дополнительные батареи ПРО "Железный купол" в районе Гуш Дана в связи с угрозой ракетных обстрелов центра страны.

С 19:30 до 19:31 из сектора Газы в сторону израильской территории были запущены около десятка ракет. Сигнал тревоги звучал в населенных пунктах: Керем Шалом, Натив а-Асара, Ашкелон, Кармия, Зиким, Нир Ам, Эрез, Сдерот, Нахаль Оз, Кфар Аза, Саад, Мифласим.

В 21:00 в сторону Ашкелона из сектора Газы было запущено не менее 15 ракет. Была активирована система ПРО "Железный купол".

С 18:00 до 21:00 из сектора Газы в сторону Израиля было запущено более 80 ракет.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" в 22:50 сообщила, что во время ракетных обстрелов медицинская помощь потребовалась 10 жителям Негева, которые были доставлены в больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне. 49-летний мужчина получил легкие ранения осколками стекла. Два человека получили травмы, когда спешили в бомбоубежище. Еще 8 человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

После 23:00 продолжились ракетные обстрелы. Сирены прозвучали в Ашкелоне, Сдероте, кибуце Нир Ам, на территории колледжа "Сапир", в кибуце Эрез, а также других населенных пунктах Западного Негева.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение вечера 10 мая был зарегистрирован запуск не менее 150 ракет из сектора Газы.

Вскоре после полуночи телеканал "Кешет-12" сообщил, что одна из ракет попала в жилой дом в кибуце на территории регионального совета Шаар а-Негев. По данным телеканала, хозяева дома не пострадали, так как успели во время сирены зайти в укрепленную от ракетных обстрелов комнату. Строению причинен существенный ущерб.

Координатор действий правительства в Иудее, Самарии и секторе Газы генерал-майор Расан Элиан распорядился закрыть КПП "Керем Шалом", через который в сектор Газы доставляются грузы. Ранее был закрыт КПП "Эрез".

В 01:30 сработала система раннего предупреждения о ракетных обстрелах в Сдероте, а также кибуцах, расположенных в приграничной зоне. В общей сложности, сигнал тревоги звучал более чем в 15 населенных пунктах.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что 10-11 мая в результате израильских ударов по целям в секторе погибли не менее 20 местных жителей, в том числе девять несовершеннолетних, около 100 человек получили ранения. В сообщениях из сектора утверждается, что пять мирных граждан погибли в результате падения ракеты на площади за мечетью Аль-Омари в Газе. Еще один "гражданин" был убит к районе Аль-Кашаф, восточнее Джабалии, недалеко от границы. Личность "гражданина" установлена: это полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касам" (боевое крыло ХАМАСа) Сабар Сулейман. Не менее восьми человек были убиты в результате удара по дому Ибрагима Аталлаха аль-Масри в Бейт-Хануне. Кроме того, двое боевиков ХАМАСа, включая полевого командира Мухаммада Абдаллу Файяда (другой вариант написания фамилии Файяч), были убиты в результате удара по мотоциклу рядом с мечетью Ат-Такуа в Бейт-Хануне. Утверждается, что при этой атаке пострадали дети, находившиеся неподалеку.