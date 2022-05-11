Израильская компания направила в Сирию установки, получающие воду из воздуха

Компания Watergen передала разработанный ей инновационный генератор воды из воздуха лагерю беженцев в Ракке, на севере Сирии. Израиль и Сирия не поддерживают дипломатических отношений. Четыре миллиона внутренне перемещенных сирийцев живут на севере Сирии и страдают от отсутствия доступа к чистой воде, стабильному электричеству, здравоохранению и образованию.

Инфраструктура Ракки серьезно пострадала в результате гражданской войны в Сирии. Это, в сочетании с экстремальными погодными условиями, резко сократило запасы чистой питьевой воды. Миллионы сирийцев сталкиваются ограниченным доступом к питьевой воде, что является угрозой в сфере продовольственной безопасности. Согласно отчету Совета Безопасности ООН от 21 октября 2021 года, люди в северных и северо-восточных регионах Сирии по-прежнему не имеют надежного доступа к достаточным запасам воды по причинам как экологическим, так и антропогенным.

Генераторы Watergen производят чистую и полезную для здоровья питьевую воду, которая станет заменой колодцам. Генератор был передан в Сирию благодаря сотрудничеству с Многоконфессиональным альянсом помощи сирийским беженцам (MFA), который обеспечил доставку генератора в рамках сложной логистической операции.

Израильская технология позволяет производить чистую, свежую питьевую воду из влаги в воздухе без необходимости подключения к источнику воды. Это уникальное решение для стран с недостаточным доступом к питьевой воде. Устройства используют стандартное подключение к электричеству или солнечным батареям и могут производить до 6000 литров питьевой воды в день.

"Мы гордимся тем, что участвуем в этой жизненно важной инициативе по улучшению безопасности, здоровья и благосостояния в регионе. При этом мы продолжаем выполнять миссию Watergen по обеспечению чистой питьевой водой всех, кто в ней нуждается, что, по нашему мнению, является основным правом человека. Дефицит питьевой воды – одна из самых опасных глобальных проблем, и компания Watergen делает все, чтобы преодолеть его и обеспечить каждому человеку, где бы он ни жил, доступ к чистой питьевой воде. На протяжении человеческой истории конфликты часто возникали вокруг контроля над источниками воды. Сегодня мы делаем обратное: строим мир и общее будущее благодаря революционной израильской технологии", - сказал д-р Михаил Мирилашвили, президент и генеральный директор компании. "Генератор Watergen, работающий от солнечной энергии, превращает капли влаги из воздуха в чистую питьевую воду. Первый генератор, установленный в прошлом месяце в местном медицинском учреждении, обеспечивает пресной питьевой водой 500 человек в день. Второй генератор скоро будет установлен в другом медицинском учреждении района, и мы планируем установить дополнительные устройства в больницах и школах по всей северной Сирии", - заявил исполнительный директор MFA Шафи Мартини.

Компания Watergen попала в заголовки СМИ в прошлом году, когда предоставила свои генераторы воды детским больницам в секторе Газа. По данным Комиссии ООН по торговле и развитию, 95% запасов подземных вод Газы непригодны для потребления, и, если не принять срочные меры в достаточно короткие сроки, жители сектора рискуют остаться без питьевой воды. Газа страдает от нехватки воды в целом и нехватки питьевой воды в частности.