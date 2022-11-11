Президент США Джо Байден прибыл в Египет для участия в климатическом саммите
В пятницу, 11 ноября, президент США Джо Байден прибыл в Шарм аш-Шейх (Синайский полуостров, Египет), где примет участие в Международной конференции по вопросам изменения климата.
Вскоре после прибытия Байден встретился с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.
На период проведения саммита в Шарм аш-Шейхе введены исключительные меры безопасности.
Напомним, что в начале этой недели климатический саммит в Шарм аш-Шейхе посетили президент Израиля Ицхак Герцог и министр экологии Израиля Тамар Зандберг. Помимо прочего, Герцог встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратах и эмиром Абу Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом, обсудив с ним взаимодействие в борьбе с изменением климата и расширение регионального сотрудничества.
26 октября Герцог встречался с Байденом в Белом дома. Обсуждалась в том числе тема совместных американо-израильских инициатив, связанных с климатическим кризисом.
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