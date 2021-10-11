Операция "Скорпион": в ОАЭ арестован израильтянин, подозреваемый в доставке крупнейшей партии кокаина. Подробности

СМИ Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля сообщают подробности по поводу ареста в ОАЭ израильтянина, который пытался ввезти в ОАЭ 500 килограммов чистого кокаина. Груз, стоимость которого оценивается в 136 миллионов долларов, был спрятан в контейнере.

Пресс-служба полиции Дубая сообщила, что речь идет о крупнейшей конфискации наркотиков в истории ближневосточного региона. Успех операции под кодовым названием "Скорпион" стал результатом получения информации о том, что международный картель попытается ввезти наркотики в Дубай, и совместных действий правоохранительных органов Израиля и ОАЭ.

По подозрению в причастности к контрабанде задержан гражданин Израиля, 31-летний Халиль Дасуки из Лода. Он прилетел в Дубай на самолете и посетил склад, на который был доставлен контейнер с кокаином.

Издание Times of Israel отмечает, что Халиль Дасуки имеет криминальное прошлое. Полиция Эмиратов ведет розыск других подозреваемых в причастности к попытке контрабанды этой партии кокаина.

В ближайшие дни Халилю Дасуки будут предъявлены обвинения. Его друг рассказал 12-му каналу израильского ТВ, что Дасуки боится смертного приговора в ОАЭ. При этом близкие Халиля Дасуки уверяют, что его подставили, так как он попросту не имел возможности для финансирования доставки такой партии кокаина.

Израильский адвокат Ури Бен-Натан, нанятый семьей Дасуки, отметил в интервью сайту Walla, что его клиент ранее не был причастен к "особо серьезным делам".

Полиция ОАЭ считает Халиля Дасуки посредником, нанятым международным наркосиндикатом, а не основным организатором контрабанды кокаина. При этом подчеркивается, израильтянин был задержан "с поличным" на складе, куда были доставлены наркотики.