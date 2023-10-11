adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.951 ₪ 4.177 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 29°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    Египет официально опроверг слухи о том, что Каир предупреждал Израиль о готовящейся крупной операции ХАМАСа

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Египет официально опроверг слухи о том, что Каир предупреждал Израиль о готовящейся крупной операции ХАМАСа
    AP Photo/Akira Suemori

    Египет официально опроверг слухи о том, что египетская разведка якобы предупреждала израильских коллег и израильское правительство о готовящейся крупной операции ХАМАСа за десять дней до начала войны.

    Официальный египетский источник заявил, что публикации такого рода абсолютно не соответствуют действительности, пишет сайт zatmisr.com.

    О том, что такое предупреждение якобы было, 9 октября первым сообщило агентство Associated Press.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Затем сайт Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке Египта написал, что за десять дней до атаки из Газы египетская разведка предупредила Биньямина Нетаниягу о том, что ХАМАС готовится к крупной провокации. Согласно этому источнику, с Биньямином Нетаниягу говорил министр египетской разведки генерал Аббас Камель. Источник отметил, что Камель был удивлен "безразличием, с которым Нетаниягу отнесся к этому предупреждению". Египетский источник утверждает, что Нетаниягу ответил, что ЦАХАЛ и силы безопасности заняты борьбой с терроризмом в Иудее и Самарии.

    Канцелярия премьер-министра распространила опровержение. В сообщении, полученном редакцией NEWSru.co.il, говорилось: "Публикация о том, что премьер-министр Нетаниягу получил предупреждение от Египта – абсолютная ложь. Никакого предупреждения от Египта не поступало. Премьер-министр с момента создания правительства не говорил и не встречался с главой египетской разведки ни прямо, ни косвенно. Это абсолютный фейк-ньюз".

    adv_14 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Октября 2023
    СМИ: Египет предупреждал Израиль о крупной провокации ХАМАСа, канцелярия Нетаниягу это отрицает
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Октября 2023
    AP: Каир неоднократно предупреждал израильтян, что в Газе "очень скоро" готовится "что-то большое"
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:00 Пятый день войны в Израиле. Хронология событий
    09:54 Минздрав Израиля: в больницах остаются около 470 раненых в ходе войны с ХАМАСом
    09:26 Минздрав Газы сообщает о 950 убитых в секторе
    09:10 Египет официально опроверг слухи о том, что Каир предупреждал Израиль о готовящейся крупной операции ХАМАСа
    08:47 Правительство ХАМАСа: через несколько часов закончится топливо для электростанции в Газе
    08:10 ЦАХАЛ уничтожил в Газе систему обнаружения воздушных целей, созданную инженерами ХАМАСа. Видео
    08:06 Террористы обстреливают Сдерот и окрестности
    07:59 ЦАХАЛ завершил третью волну атак на Бейт-Ханун: список целей. Видео
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom