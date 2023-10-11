Египет официально опроверг слухи о том, что Каир предупреждал Израиль о готовящейся крупной операции ХАМАСа

Египет официально опроверг слухи о том, что египетская разведка якобы предупреждала израильских коллег и израильское правительство о готовящейся крупной операции ХАМАСа за десять дней до начала войны.

Официальный египетский источник заявил, что публикации такого рода абсолютно не соответствуют действительности, пишет сайт zatmisr.com.

О том, что такое предупреждение якобы было, 9 октября первым сообщило агентство Associated Press.

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Затем сайт Ynet со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке Египта написал, что за десять дней до атаки из Газы египетская разведка предупредила Биньямина Нетаниягу о том, что ХАМАС готовится к крупной провокации. Согласно этому источнику, с Биньямином Нетаниягу говорил министр египетской разведки генерал Аббас Камель. Источник отметил, что Камель был удивлен "безразличием, с которым Нетаниягу отнесся к этому предупреждению". Египетский источник утверждает, что Нетаниягу ответил, что ЦАХАЛ и силы безопасности заняты борьбой с терроризмом в Иудее и Самарии.

Канцелярия премьер-министра распространила опровержение. В сообщении, полученном редакцией NEWSru.co.il, говорилось: "Публикация о том, что премьер-министр Нетаниягу получил предупреждение от Египта – абсолютная ложь. Никакого предупреждения от Египта не поступало. Премьер-министр с момента создания правительства не говорил и не встречался с главой египетской разведки ни прямо, ни косвенно. Это абсолютный фейк-ньюз".