В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАСа в секторе Газы

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы был нанесен удар по трем инфраструктурным объектам контролирующей сектор террористической организации ХАМАС.

Согласно ЦАХАЛу, были атакованы пулеметное гнездо, склад, расположенный возле школы и мечети, а также объект по производству бетона для строительства туннелей.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские самолеты атаковали цель к востоку от Бейт-Хануна (север сектора Газы); затем нанесли удар по объекту "Аль-Касталь" на улице Салах ад-Дин в городе Дир аль-Балах (в центре сектора Газы), в результате были повреждены также соседние дома и возник пожар; после этого несколько ракет было выпущено по объекту "Аль-Кудс" к западу от Хан-Юниса (в южной части сектора Газы).

Ракета была выпущена из сектора Газы по Израилю около 22:50 в пятницу, 10 сентября, вскоре после того, как стало известно о задержании двух беглых террористов в Нацерете. Сигнал тревоги прозвучал на территории регионального совета Эшколь.

Система ПРО "Железный купол" перехватила ракету. Одна женщина получила травмы по пути в убежище и была доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

ХАМАС не стал брать на себя ответственность за ракетный обстрел, однако в ЦАХАЛе подчеркнули, что "ХАМАС несет ответственность за все, что происходит на территории сектора Газы".