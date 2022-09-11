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    Ближний Восток

    "Аль-Ахбар": в Сирии раскрыта "семья агентов Мосада" – врач, бизнесмен и два высокопоставленных офицера

    время публикации: | последнее обновление:
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    AP/Mossad

    Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщило, что израильская разведслужба "Мосад" завербовала сирийского врача Маана Юсуфа, работавшего в Швеции, который в обмен на денежное вознаграждение собирал разведывательную информацию, сумев привлечь к этой работе своих родственников, двое из которых были высокопоставленными офицерами армии Сирии.

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    Доктор Маан Юсуф, ставший агентом "Мосада", действовал через подставную компанию, которая якобы на деньги европейских спонсоров была готова бесплатно очистить водопроводную сеть в Сирии. На начальном этапе деятельности эта компания составляла карты водопроводных и канализационных сетей и собирала информацию о военных объектах, говорится в публикации.

    "Аль-Ахбар" пишет, что Маану Юсуфу удалось завербовать также своего отца и двух братьев, офицеров сирийской армии.

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    Особое внимание эта группа агентов "Мосада" уделяла сбору сведений об объектах сирийской армии, иранского "Корпуса стражей исламской революции", ливанской "Хизбаллы", утверждают авторы статьи. Они вербовали жителей южных районов Сирии и приграничных с Ливаном территорий. Акцент делался на Дамаск и районы на побережье Средиземного моря, причем среди завербованных были алавиты (к этом направлению ислама относится правящая в Сирии семья Асадов).

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    В публикации "Аль-Ахбар" отмечается, что израильские спецслужбы воспользовались бедственным положением многих семей в Сирии на фоне экономического кризиса (впрочем, к семье Юсуф это не относится, данная семья не бедствовала). Известно, что агентов вербовали не только в Сирии, но также в некоторых других арабских странах и в Европе.

    Маан Юсуф, члены его семьи и друзья, вовлеченные в шпионскую деятельность, задержаны. У них изъяты компьютеры, телефоны и секретные материалы, сказано в статье.

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    Судя по публикации, Маан Юсуф был задержан в августе 2022 года в Ливане, куда прибыл через аэропорт Бейрута. Ранее он неоднократно прибывал в Бейрут из Стокгольма, а затем на автотранспорте проезжал в Сирию. Утверждается, что он уже дал признательные показания, сообщив, что получил от "Мосада" за свою деятельность 7,3 тысячи евро.

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    О задержанном известно следующее: Маан Юсуф родился в 1969 году в Латакии (Сирия), в последние годы работал в Стокгольме врачом-терапевтом и нефрологом. Он сообщил на допросе, что в 2018 году с ним по электронной почте связался некий "Кристофер", утверждавший, что он работает в компаниях, занимающихся вопросами экологии и очистки воды, и предложил помощь в реализации проекта в Сирии, подчеркивая благотворительный характер деятельности. Затем он предложил встретиться в Стокгольме в отеле Sheraton для обсуждения проекта. Доктор Маан Юсуф вовлек в проект своих братьев Луэ и Мазена – полковника сирийской армии в отставке и бригадного генерала сирийской армии (вышел на пенсию в начале 2022 года), который руководил сервисным центром в инженерно-топографическом отделе. Также была привлечена жена его брата, которая работает инженером-строителем в муниципальном управлении. Далее, получив первую оплату, Маан Юсуф связался с рядом сирийских врачей, чтобы получить сведения о том, в каких регионах экстренно требуется очистка воды. Первым таким районом был выбран район Сахная, около Дамаска.

    Потом состоялась еще одна встреча Маана Юсуфа с "Кристофером" в Стокгольме, на которой присутствовал еще один человек, представленный как специалист по вопросам очистки воды. На этой встрече Юсуфа, в частности, попросили дать детальную карту водопроводной сети выбранного района, а также предоставить фотографии резервуаров для воды и территорий, которые будут использоваться для очистки воды. После этого Маан Юсуф встречался с мэром Сахнаи, рассказывал ему о проекте, действуя в открытую и, по всей видимости, не подозревая, что уже работает на "Мосад".

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    Затем в Праге состоялась третья встреча, на которую прибыл "менеджер проекта", представлявшийся греком, проживающим в Швейцарии. Были заключены соглашения о дальнейшей работе. А потом общение велось через WhatsApp.

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    Четвертая встреча состоялась в 2019 году в Италии, после того, как "менеджер проекта" попросил Юсуфа прилететь в Милан на встречу с "официальным лицом в Евросоюзе", где речь шла о санкциях в отношении Сирии и о том, как обойти эти санкции в благотворительном проекте. На той встрече доктор предложил "чиновнику" профинансировать цементный завод, принадлежащий его отцу.

    На этом этапе Маан Юсуф, судя по его собственным показаниям, цитируемым "Аль-Ахбар", заподозрил неладное, так как его "европейские коллеги" много говорили про его личные дела, но проект по очистке воды не продвигался. Задержку объясняли санкциями Запада против Сирии.

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    Летом 2019 года в Швейцарии состоялась еще одна встреча, длившаяся около полутора часов. На этой встрече была запрошена комплексная карта водопроводной сети Дамаска.

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    По словам Юсуфа, только в августе 2020 года он осознал окончательно, что информация, которую от него требуют и получают, имеет "оборонный характер". Далее его обучили как поддерживать секретные контакты с помощью программы шифрования. Работа над "проектом" продолжалась, была еще одна встреча в Швейцарии, была обещана доставка оборудования для очистки воды в Сирию. Но, прибыв в Сирию, Маан Юсуф сообщил отцу и братьям, что благотворительного проекта, по всей видимости, не существует, а "европейские коллеги", очевидно, являются офицерами "Мосада". После долгих споров и выяснения отношений братья решили, что пути назад нет, надо продолжать деятельность.

    Начиная с этого момента, семья Юсуф действовала в интересах "Мосада", осознавая, чем она занимается, пишет "Аль-Ахбар". Они получали деньги, дорогие подарки, передавая карты муниципальных инфраструктур Дамаска и окрестностей, включая детальные схемы дорог и мостов. Более того, они собирали и сведения о конкретных людях (один раз такая задача была поставлена кем-то, кто говорил с иорданским акцентом).

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    Официальный Дамаск эту публикацию не комментирует. Но "Аль-Ахбар" настаивает на том, что детальные сведения были получены из надежных информированных источников.

    За шпионаж в пользу Израиля в Сирии обычно приговаривают в смертной казни через повешение или расстрел.

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