"Аль-Ахбар": в Сирии раскрыта "семья агентов Мосада" – врач, бизнесмен и два высокопоставленных офицера
Ливанское издание "Аль-Ахбар", ассоциированное с "Хизбаллой", сообщило, что израильская разведслужба "Мосад" завербовала сирийского врача Маана Юсуфа, работавшего в Швеции, который в обмен на денежное вознаграждение собирал разведывательную информацию, сумев привлечь к этой работе своих родственников, двое из которых были высокопоставленными офицерами армии Сирии.
Доктор Маан Юсуф, ставший агентом "Мосада", действовал через подставную компанию, которая якобы на деньги европейских спонсоров была готова бесплатно очистить водопроводную сеть в Сирии. На начальном этапе деятельности эта компания составляла карты водопроводных и канализационных сетей и собирала информацию о военных объектах, говорится в публикации.
"Аль-Ахбар" пишет, что Маану Юсуфу удалось завербовать также своего отца и двух братьев, офицеров сирийской армии.
Особое внимание эта группа агентов "Мосада" уделяла сбору сведений об объектах сирийской армии, иранского "Корпуса стражей исламской революции", ливанской "Хизбаллы", утверждают авторы статьи. Они вербовали жителей южных районов Сирии и приграничных с Ливаном территорий. Акцент делался на Дамаск и районы на побережье Средиземного моря, причем среди завербованных были алавиты (к этом направлению ислама относится правящая в Сирии семья Асадов).
В публикации "Аль-Ахбар" отмечается, что израильские спецслужбы воспользовались бедственным положением многих семей в Сирии на фоне экономического кризиса (впрочем, к семье Юсуф это не относится, данная семья не бедствовала). Известно, что агентов вербовали не только в Сирии, но также в некоторых других арабских странах и в Европе.
Маан Юсуф, члены его семьи и друзья, вовлеченные в шпионскую деятельность, задержаны. У них изъяты компьютеры, телефоны и секретные материалы, сказано в статье.
Судя по публикации, Маан Юсуф был задержан в августе 2022 года в Ливане, куда прибыл через аэропорт Бейрута. Ранее он неоднократно прибывал в Бейрут из Стокгольма, а затем на автотранспорте проезжал в Сирию. Утверждается, что он уже дал признательные показания, сообщив, что получил от "Мосада" за свою деятельность 7,3 тысячи евро.
О задержанном известно следующее: Маан Юсуф родился в 1969 году в Латакии (Сирия), в последние годы работал в Стокгольме врачом-терапевтом и нефрологом. Он сообщил на допросе, что в 2018 году с ним по электронной почте связался некий "Кристофер", утверждавший, что он работает в компаниях, занимающихся вопросами экологии и очистки воды, и предложил помощь в реализации проекта в Сирии, подчеркивая благотворительный характер деятельности. Затем он предложил встретиться в Стокгольме в отеле Sheraton для обсуждения проекта. Доктор Маан Юсуф вовлек в проект своих братьев Луэ и Мазена – полковника сирийской армии в отставке и бригадного генерала сирийской армии (вышел на пенсию в начале 2022 года), который руководил сервисным центром в инженерно-топографическом отделе. Также была привлечена жена его брата, которая работает инженером-строителем в муниципальном управлении. Далее, получив первую оплату, Маан Юсуф связался с рядом сирийских врачей, чтобы получить сведения о том, в каких регионах экстренно требуется очистка воды. Первым таким районом был выбран район Сахная, около Дамаска.
Потом состоялась еще одна встреча Маана Юсуфа с "Кристофером" в Стокгольме, на которой присутствовал еще один человек, представленный как специалист по вопросам очистки воды. На этой встрече Юсуфа, в частности, попросили дать детальную карту водопроводной сети выбранного района, а также предоставить фотографии резервуаров для воды и территорий, которые будут использоваться для очистки воды. После этого Маан Юсуф встречался с мэром Сахнаи, рассказывал ему о проекте, действуя в открытую и, по всей видимости, не подозревая, что уже работает на "Мосад".
Затем в Праге состоялась третья встреча, на которую прибыл "менеджер проекта", представлявшийся греком, проживающим в Швейцарии. Были заключены соглашения о дальнейшей работе. А потом общение велось через WhatsApp.
Четвертая встреча состоялась в 2019 году в Италии, после того, как "менеджер проекта" попросил Юсуфа прилететь в Милан на встречу с "официальным лицом в Евросоюзе", где речь шла о санкциях в отношении Сирии и о том, как обойти эти санкции в благотворительном проекте. На той встрече доктор предложил "чиновнику" профинансировать цементный завод, принадлежащий его отцу.
На этом этапе Маан Юсуф, судя по его собственным показаниям, цитируемым "Аль-Ахбар", заподозрил неладное, так как его "европейские коллеги" много говорили про его личные дела, но проект по очистке воды не продвигался. Задержку объясняли санкциями Запада против Сирии.
Летом 2019 года в Швейцарии состоялась еще одна встреча, длившаяся около полутора часов. На этой встрече была запрошена комплексная карта водопроводной сети Дамаска.
По словам Юсуфа, только в августе 2020 года он осознал окончательно, что информация, которую от него требуют и получают, имеет "оборонный характер". Далее его обучили как поддерживать секретные контакты с помощью программы шифрования. Работа над "проектом" продолжалась, была еще одна встреча в Швейцарии, была обещана доставка оборудования для очистки воды в Сирию. Но, прибыв в Сирию, Маан Юсуф сообщил отцу и братьям, что благотворительного проекта, по всей видимости, не существует, а "европейские коллеги", очевидно, являются офицерами "Мосада". После долгих споров и выяснения отношений братья решили, что пути назад нет, надо продолжать деятельность.
Начиная с этого момента, семья Юсуф действовала в интересах "Мосада", осознавая, чем она занимается, пишет "Аль-Ахбар". Они получали деньги, дорогие подарки, передавая карты муниципальных инфраструктур Дамаска и окрестностей, включая детальные схемы дорог и мостов. Более того, они собирали и сведения о конкретных людях (один раз такая задача была поставлена кем-то, кто говорил с иорданским акцентом).
Официальный Дамаск эту публикацию не комментирует. Но "Аль-Ахбар" настаивает на том, что детальные сведения были получены из надежных информированных источников.
За шпионаж в пользу Израиля в Сирии обычно приговаривают в смертной казни через повешение или расстрел.