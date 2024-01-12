США и Великобритания наносят удары по хуситам в Йемене

В ночь на 12 января армии США и Великобритании приступили к нанесению ударов по йеменским хуситам. Телеканал "Аль-Маядин" сообщил о серии взрывов и пожаров в порту Ходейда, о взрывах в Сане, на территории международного аэропорта Саны пожар.

Источник в Пентагоне сообщил телеканалу CNN, что нанесены удары по "множеству объектов хуситов" в контролируемых ими районах Йемена. Удары наносились истребителями и ракетами и ракетами "Томагавк".

Телеканал "Аль-Хадат" передает, что удары по позициям хуситов наносятся с самолетов, кораблей и подводных лодок.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Ранее политический обозреватель британского издания Times в своем Х-блоге написал, что премьер-министр Риши Сунак проинформировал кабинет министров о предстоящем военном вмешательстве. По его информации, США и Великобритания могут нанести удар по объектам хуситов в Йемене уже этой ночью.

По информации Wall Street Journal, накануне западные дипломаты проинформировали компании по морским перевозкам о готовящейся операции и о том, что целями атаки, скорее всего, станут площадки для запуска ракет и беспилотников, радары и склады оружия, находящиеся в районе городов Ходейда и Хадджа, в списке возможных целей также находится инфраструктура хуситов в столице Йемена, городе Сана.