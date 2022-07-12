На следующей неделе Путин посетит Иран

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели прибудет с визитом в Иран. Об этом сообщил агентству IRNA глава комиссии по экономике иранского парламента Мохаммад-Реза Пур-Рахими. По его словам, предметом переговоров станет расширение экономических связей.

Депутат заявил, что недавний визит президента Ирана в Россию придал положительный импульс двусторонним отношениям, было подписано немало соглашений. "В условиях антироссийских санкций, введенных США и Евросоюзом, Россия еще более заинтересована в сотрудничестве с Ираном", – сказал Пур-Рахами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения иранских представителей, что Владимир Путин на следующей неделе посетит Тегеран. По его словам, он вылетит в Иран 19 июля для участия в российско-турецко-иранском саммите.

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После вторжения в Украину Россия превратилась в парию международного сообщества. Министр иностранных дел Сергей Лавров был вынужден досрочно покинуть встречу "Большой Двадцатки" в Индонезии в связи с обструкцией, устроенной коллегами из западных государств.

Санкции привели к тому, что в России начали говорить об изучении иранского опыта длительного существования под международным давлением. Однако иранский опыт нельзя назвать положительным – экономическая ситуация в стране крайне тяжелое. При этом на рынке энергоносителей Россия и Иран являются прямыми конкурентами.

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В то же время военное сотрудничество успешно развивается. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан, Иран намерен передать России сотни беспилотников, как разведывательных, так и ударных, а также обучить российских военнослужащих их задействованию.

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Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

Также отметим, что визит Путина в Иран станет своеобразным ответом на ближневосточное турне президента США Джо Байдена, в ходе которого он посетит Израиль и Саудовскую Аравию. Согласно публикациям, речь пойдет, в том числе, и о сдерживании Ирана.