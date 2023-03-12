Эр-Рияд отказал в визах израильской делегации, приглашенной на мероприятие ООН

Несколько жителей черкесской деревни Кфар Кама, которая недавно была включена Всемирной туристической организацией ООН (UNWTO) в список "туристических деревень", не смогли попасть в Саудовскую Аравию на международную конференцию UNWTO. Сайт Bloomberg.org написал, что власти страны, на нормализацию отношений с которой рассчитывали в Иерусалиме, отказались выдавать визы гражданам Израиля.

Помимо израильской делегации на мероприятие были приглашены представители еще 22 стран, все они смогли получить разрешения на въезд.

Bloomberg.org пишет, что представители ООН обращались к властям Саудовской Аравии с просьбой решить вопрос с визами для израильтян, но ответа не получили. Также было проигнорировано письмо, направленное МИДом Израиля через Всемирную туристическую организацию.

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Bloomberg.org отмечает: этот отказ может означить, что надежды Израиля на потепления отношений с Саудовской Аравией были преждевременными.

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Напомни, что в пятницу, 10 марта, Саудовская Аравия и Иран объявили о возобновлении дипломатических отношений после семилетнего перерыва, в том числе и об открытии посольств.