В Иордании начались военные учения Eager Lion с участием 34 стран

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и Вооруженные силы Иордании сообщили о начале военных учений Eager Lion.

В этих учениях принимают участие 32 страны, они призваны укрепить сотрудничество в регионе между странами, "имеющими общие интересы". Целью учений является обмен опытом и улучшение оперативного взаимодействия между военными.

Учения Eager Lion проводятся в Иордании в 11-й раз и они продлятся до 23 мая.