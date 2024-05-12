В Иордании начались военные учения Eager Lion с участием 34 стран
время публикации: 12 мая 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 19:02
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и Вооруженные силы Иордании сообщили о начале военных учений Eager Lion.
В этих учениях принимают участие 32 страны, они призваны укрепить сотрудничество в регионе между странами, "имеющими общие интересы". Целью учений является обмен опытом и улучшение оперативного взаимодействия между военными.
Учения Eager Lion проводятся в Иордании в 11-й раз и они продлятся до 23 мая.