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Ближний Восток

В Иордании начались военные учения Eager Lion с участием 34 стран

время публикации: 12 мая 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 19:02
В Иордании начались военные учения Eager Lion с участием 34 стран
Wikipedia.org. Фото: U.S. Army photo by Capt. Titus Firmin

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и Вооруженные силы Иордании сообщили о начале военных учений Eager Lion.

В этих учениях принимают участие 32 страны, они призваны укрепить сотрудничество в регионе между странами, "имеющими общие интересы". Целью учений является обмен опытом и улучшение оперативного взаимодействия между военными.

Учения Eager Lion проводятся в Иордании в 11-й раз и они продлятся до 23 мая.

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В Иордании начались маневры Eager Lion