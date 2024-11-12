"Аль-Ахбар": власти Ирака намерены провести саммит для обсуждения конфликта Израиля и Ирана
время публикации: 12 ноября 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 10:28
Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор группировки "Хизбалла", сообщает, что Иран намерен провести в мае 2025 года арабский саммит, чтобы обсудить региональные вопросы, в особенности – продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи прибыл в Тегеран и провел переговоры с иранским коллегой Али Ахбаром Ахамдианом. Было принято решение о создании совместной комиссии по вопросам безопасности.
Стороны также осудили использование Израилем и США воздушного пространства Ирака в ходе действий, направленных против Ирана. Шла речь и о реализации договора, предусматривающего разоружение иракских вооруженных группировок антииранской направленности.