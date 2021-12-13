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NEWSru.co.il :: Ближний Восток13 декабря 2021 г., 10:48

В Абу-Даби проходит историческая встреча Беннета и принца Мухаммада бин Заида

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В Абу-Даби проходит историческая встреча Беннета и принца Мухаммада бин Заида В Абу-Даби проходит историческая встреча Беннета и принца Мухаммада бин Заида

Во дворце наследника престола Абу-Даби принца Мухаммада бин Заида началась его встреча с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Беннет стал первым премьер-министром еврейского государства, посетившим ОАЭ с официальным визитом.

Источник в окружении израильского лидера отметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах проявляют особенный интерес к опыту Беннета как крупного предпринимателя в сфере высоких технологий и к израильским инновациям в целом. На встрече, по его словам, будет уделено особое внимание расширению двусторонних отношений.

В интервью местным СМИ Беннет заявил, что соглашение о нормализации заложило фундамент прочных экономических, культурных и дипломатических отношений, а сотрудничество Израиля и ОАЭ принесет стабильность и благосостояние всему региону.

Он подчеркнул, что Израиль стремится к теплому миру, не только между государствами, но и между народами двух стран. "Наша дружба естественна, мы соседи, мы двоюродные братья, у нас общий отец – Авраам", - сказал он.


Напомним: Беннет прилетел в Абу-Даби вечером 12 декабря. В аэропорту его встречал министр иностранных дел ОАЭ. Утром 13 декабря он также встретился с министрами технологии и культуры.

Предыдущий глава правительства Биньямин Нетаниягу несколько раз планировал визит в ОАЭ, но поездки отменялись как из-за ограничений, связанных с коронавирусом, так и в связи с нежеланием фактического лидера страны принца Мухаммада, чтобы его использовали в предвыборной пропаганде Нетаниягу.

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