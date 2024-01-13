СМИ сообщают о взрывах на западе Йемена; возможно, речь идет об атаке ВВС США и Великобритании

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщает о взрывах в йеменском порту Ходейда. Телеканал передает, что причиной взрывов, по всей видимости, стала очередная атака ВВС США и Великобритании.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Йемене сообщает, что "США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда".

Sky News на арабском языке подчеркивает, что атакованная база находится под контролем хуситов и именно с этой базы ранее была выпущена ракета в направлении южной части Красного моря.