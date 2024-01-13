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    Ближний Восток

    СМИ сообщают о взрывах на западе Йемена; возможно, речь идет об атаке ВВС США и Великобритании

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    СМИ сообщают о взрывах на западе Йемена; возможно, речь идет об атаке ВВС США и Великобритании
    AP Photo/Mindaugas Kulbis

    Ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщает о взрывах в йеменском порту Ходейда. Телеканал передает, что причиной взрывов, по всей видимости, стала очередная атака ВВС США и Великобритании.

    РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Йемене сообщает, что "США и Великобритания наносят удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил напротив побережья города-порта Ходейда".

    Sky News на арабском языке подчеркивает, что атакованная база находится под контролем хуситов и именно с этой базы ранее была выпущена ракета в направлении южной части Красного моря.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Января 2024
    Телеканал "Аль-Маядин" сообщает о взрывах в Ходейде
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Января 2024
    Reuters: в Ходейде проводится эвакуация военных объектов и баз хуситов
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    СМИ: США и Великобритания готовятся к нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене
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