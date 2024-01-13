Армии США нанесла новый удар по цели в Йемене

В ночь на субботу, 13 января, катарский телеканал "Аль-Джазира" и ряд других арабских СМИ сообщили, что вооруженные силы США и Великобритании нанесли новые удары по целям в Йемене.

Поступали сообщения о взрывах в Сане (столице Йемена). В частности, удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны, передает РИА Новости.

Представитель администрации США подтвердил телеканалу CNN факт нанесения новых ударов по объектам хуситов в Йемене. При этом он отметил, что масштаб второй атаки заметно меньший, чем масштаб первой атаки, осуществленной в ночь на 12 января.

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Позже Пентагон уточнил, что был нанесен один дополнительный удар: ракета "Томагавк", выпущенная с американского эсминца, поразила радарную установку хуситов.

Центральное командование армии США (Centcom) уточняет: радар хуситов был атакован с эсминца Carney.

Министерство обороны Великобритании никаких заявлений по поводу ударов по Йемену в ночь на 13 января не делало.

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Первая атака была осуществлена в ночь на 12 января, когда, по данным Пентагона, американскими и британскими военными в Йемене были атакованы около 60 целей на 16 объектах хуситов, при нанесении ударов были применены более 100 управляемых ракет. Удары наносились управляемыми ракетами "воздух-земля" и ракетами "Томагавк".

Представитель американской администрации заявлял, что 12 января основными целями первой волны ударов были радиолокационные системы, места хранения и запуска БПЛА, места хранения и запуска баллистических ракет, а также места хранения и запуска крылатых ракет. Телеканал CNN со ссылкой на официальных представителей хуситов передавал, что атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена, а также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде.