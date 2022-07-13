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    Ближний Восток

    Иран опровергает заявления о поставках России БПЛА для войны с Украиной

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    Иран опровергает заявления о поставках России БПЛА для войны с Украиной
    Iranian Army via AP

    Министр иностранных дел Исламской республики Иран Хоссейн Амир Абдолахиан опроверг заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщившего, что Иран намерен поставить России сотни беспилотных летательных аппаратов.

    "У нас есть соглашения оборонного характера с Россией, но в данном конфликте Иран проводит политику невмешательства. Это касается и поставок военной техники", – сообщил он в интервью газете La Repubblica.

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    Также 13 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что во время визита Владимира Путина в Тегеран не будет обсуждаться тема поставок иранских беспилотников России.

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    Напомним: Салливан заявил, что Россия получит от Ирана как разведывательные, так и ударные БПЛА. По его словам, иранские специалисты также обучат россиян эксплуатации новой для них техники. Источник этой информации в заявлении Салливана указан не был.

    Эти заявления вызвали беспокойство в Украине.

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    Иран в последние десятилетия активно развивал программу своей беспилотной военной авиации, достигнув на этом направлении определенных успехов. Иранские ударные БПЛА активно применяются йеменскими хуситами и другими вооруженными группировками, в частности ливанской "Хизбаллой".

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    Россия в настоящее время испытывает острый дефицит БПЛА в зоне боевых действий на территории Украины. Известно, что российскими военными задействуются даже беспилотники МЧС.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Июля 2022
    Помощник президента США по нацбезопасности: Иран планирует передать России сотни БПЛА
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