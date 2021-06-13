Ахмадинеджад: "коррумпированная банда" в иранской разведке работает на "Мосад"
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, отвечавший за противодействие израильским шпионам в Иране, сам был агентом "Мосада". При этом Ахмадинеджад не назвал ни имени этого сотрудника, ни периода, когда он занимал высокий пост в разведке, отмечает сайт Iran International.
Успех израильских разведывательных операций в Иране Ахмадинеджад объяснил высоким уровнем влияния и проникновением израильских агентов в иранские спецслужбы и службы безопасности.
Комментарии Ахмадинеджада были опубликованы после публикации интервью бывшего главы "Мосада" Йоси Коэна, раскрывшего некоторые подробности израильских операций в Иране. Коэн косвенно признал, что израильские агенты были причастны к двум взрывам на предприятии по обогащению урана в Нантанзе и что Израиль долгое время внимательно следил за действиями ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, прежде чем убить его в ноябре 2020 года. Йоси Коэн также сообщил, что похищении "ядерного архива" в пригороде Тегерана в феврале 2018 года участвовали более 20 агентов "Мосада", отметив, что эти люди не были израильтянами, что все они живы и некоторые из них покинули Иран.
Махмуд Ахмадинеджад, в свою очередь, упоминая об этой дерзкой операции "Мосада" в Иране, говорил в интервью о "коррумпированной банде на высшем уровне разведывательных служб Исламской республики". Он сказал: "Эта коррумпированная банда должна раскрыть свою роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и взрывах на обогатительной фабрике в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада (недалеко от Тегерана) и Иранского космического агентства". И далее: "Они передали Израилю несколько фургонов с документами. Это был не один лист бумаги. Было несколько фургонов. Как им удалось вывезти несколько фургонов из страны, со всеми контрольно-пропускными пунктами в стране?" При этом Ахмадинежад добавил, что иранские спецслужбы "скрыли эту новость от народа, и мы узнали об этом только тогда, когда документы попали к врагам, и те раскрыли подробности". Экс-президент отметил при этом, что "документы Иранского космического агентства хранились в сейфе, принадлежавшем руководителю агентства". По словам Ахмадинежада, "коррумпированная банда" держала в неведении даже министра разведки, "скармливала ему дезинформацию" и рассказывала ему, что обычные воры использовали соседнее здание и что в конце концов похитители якобы были арестованы.
Ахмадинеджад также заявил, что иранские спецслужбы вместо того, чтобы отреагировать на убийство ученых-ядерщиков, арестовали ряд невиновных людей, включая Мазиара Эбрахими, который позже рассказал, как его вынуждали давать показания против самого себя.
Бывший президент упомянул некого высокопоставленного сотрудника контрразведки, который, как он утверждает, был израильским шпионом и, очевидно, действовал не в одиночку. По мнению Ахмадинежада, к убийству ученого-ядерщика Фахризаде тоже была причастна эта "коррумпированная банда" в иранских спецслужбах.
Напомним, что ранее Совет стражей конституции не допустил Махмуда Ахмадинеджада до участия в выборах президента Исламской республики Иран, которые должны состояться 18 июня 2021 года. Неудачей закончилась и его предыдущая попытка вернуться в президентское кресло.
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