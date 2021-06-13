Ахмадинеджад: "коррумпированная банда" в иранской разведке работает на "Мосад"

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, отвечавший за противодействие израильским шпионам в Иране, сам был агентом "Мосада". При этом Ахмадинеджад не назвал ни имени этого сотрудника, ни периода, когда он занимал высокий пост в разведке, отмечает сайт Iran International.

Успех израильских разведывательных операций в Иране Ахмадинеджад объяснил высоким уровнем влияния и проникновением израильских агентов в иранские спецслужбы и службы безопасности.

Комментарии Ахмадинеджада были опубликованы после публикации интервью бывшего главы "Мосада" Йоси Коэна, раскрывшего некоторые подробности израильских операций в Иране. Коэн косвенно признал, что израильские агенты были причастны к двум взрывам на предприятии по обогащению урана в Нантанзе и что Израиль долгое время внимательно следил за действиями ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, прежде чем убить его в ноябре 2020 года. Йоси Коэн также сообщил, что похищении "ядерного архива" в пригороде Тегерана в феврале 2018 года участвовали более 20 агентов "Мосада", отметив, что эти люди не были израильтянами, что все они живы и некоторые из них покинули Иран.

Махмуд Ахмадинеджад, в свою очередь, упоминая об этой дерзкой операции "Мосада" в Иране, говорил в интервью о "коррумпированной банде на высшем уровне разведывательных служб Исламской республики". Он сказал: "Эта коррумпированная банда должна раскрыть свою роль в убийстве иранских ученых-ядерщиков и взрывах на обогатительной фабрике в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада (недалеко от Тегерана) и Иранского космического агентства". И далее: "Они передали Израилю несколько фургонов с документами. Это был не один лист бумаги. Было несколько фургонов. Как им удалось вывезти несколько фургонов из страны, со всеми контрольно-пропускными пунктами в стране?" При этом Ахмадинежад добавил, что иранские спецслужбы "скрыли эту новость от народа, и мы узнали об этом только тогда, когда документы попали к врагам, и те раскрыли подробности". Экс-президент отметил при этом, что "документы Иранского космического агентства хранились в сейфе, принадлежавшем руководителю агентства". По словам Ахмадинежада, "коррумпированная банда" держала в неведении даже министра разведки, "скармливала ему дезинформацию" и рассказывала ему, что обычные воры использовали соседнее здание и что в конце концов похитители якобы были арестованы.

Ахмадинеджад также заявил, что иранские спецслужбы вместо того, чтобы отреагировать на убийство ученых-ядерщиков, арестовали ряд невиновных людей, включая Мазиара Эбрахими, который позже рассказал, как его вынуждали давать показания против самого себя.

Напомним, что ранее Совет стражей конституции не допустил Махмуда Ахмадинеджада до участия в выборах президента Исламской республики Иран, которые должны состояться 18 июня 2021 года. Неудачей закончилась и его предыдущая попытка вернуться в президентское кресло.