Гражданин Израиля арестован в Турции по подозрению в причастности подделке миллиарда долларов для Африки

Полиция Стамбула провела аресты членов группы фальшивомонетчиков, готовившихся к отправке поддельных 100-долларовых банкнот на сумму около 1 миллиарда долларов в страны Африки.

Среди арестованных – три гражданина Швеции, гражданин Ганы, гражданин Турции и гражданин Израиля, обладающий также британским паспортом. Как сообщает портал ynet, израильское консульство в Стамбуле не было поставлено в известность об аресте, поскольку израильтянин въехал в Турцию по британскому паспорту.

adv_11 incontent_1

Одновременно с задержаниями на складе, на котором хранились поддельные банкноты, были проведены обыски в домах арестованных в престижном стамбульском квартале Шишли.

adv_12 m_ar_1

Согласно данным полиции Стамбула, речь идет о перехвате крупнейшей партии поддельных банкнот в истории Турции.