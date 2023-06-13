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    Ближний Восток

    Гражданин Израиля арестован в Турции по подозрению в причастности подделке миллиарда долларов для Африки

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    Гражданин Израиля арестован в Турции по подозрению в причастности подделке миллиарда долларов для Африки
    Nati Shohat/Flash90

    Полиция Стамбула провела аресты членов группы фальшивомонетчиков, готовившихся к отправке поддельных 100-долларовых банкнот на сумму около 1 миллиарда долларов в страны Африки.

    Среди арестованных – три гражданина Швеции, гражданин Ганы, гражданин Турции и гражданин Израиля, обладающий также британским паспортом. Как сообщает портал ynet, израильское консульство в Стамбуле не было поставлено в известность об аресте, поскольку израильтянин въехал в Турцию по британскому паспорту.

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    Одновременно с задержаниями на складе, на котором хранились поддельные банкноты, были проведены обыски в домах арестованных в престижном стамбульском квартале Шишли.

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    Согласно данным полиции Стамбула, речь идет о перехвате крупнейшей партии поддельных банкнот в истории Турции.

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